Названы пути объезда при перекрытии выезда из Ярославля в сторону Москвы

УМВД по Ярославской области собрало сведения о маршрутах объезда в случаях, когда выезд из Ярославля в сторону Москвы или въезд в город перекрывают на фоне объявления беспилотной опасности.

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При движении из Ярославля в сторону Москвы обычно перекрывается трасса от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. В этом случае водителям рекомендовано ехать через Гаврилов-Ям.

Выехать на трассу до Гаврилов-Яма можно через улицы Калинина, а затем Ивановскую в Ярославле. В Гаврилов-Яме следует ехать по окружной дороге, а затем — на трассу «Иваново-Ярославль» и на развязку с М-8. Также можно проехать по дороге «Карачиха – Ширенье» с выездом на старый Ярославский тракт через Шопшу и Шалаево.

При движении из Москвы в сторону Ярославля следует выбрать дорогу «Ростов – Иваново – Нижний Новгород», предварительно повернув после Ростова в Белогостицы, и двигаться через населенные пункты Ильинское-Хованское и Тейково.

При движении на Кострому следует выбрать дорогу «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям - Ярославль» через Гаврилов-Ям. По пути в Вологду также нужно ехать по этой же трассе, но от Гаврилов-Яма поехать в сторону Курбы.

Алла Чижова