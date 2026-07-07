В Ярославле бизнесмена обвиняют в хищении 900 тысяч рублей при капремонте крыши

В Ярославле прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, который в качестве индивидуального предпринимателя занимался капитальным ремонтом крыши многоквартирного дома (МКД). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Следствие считает, что в апреле 2021 года ИП заключил с представителем жильцов МКД на улице Нефтяников договор на ремонт крыши стоимостью 3,7 млн руб. Затем он изготовил поддельный протокол внеочередного собрания собственников жилья, которым стоимость работ была увеличена на 390 тыс. руб. После выполнения работ региональный фонд капремонта на основании представленных обвиняемым документов оплатил работы на сумму 4 млн руб.

«Проведенная строительно-техническая экспертиза установила, что фактически выполнены работы на сумму 3,1 млн руб., вследствие чего жителям дома причинен материальный ущерб в размере 900 тыс. руб.»,— сообщили в прокуратуре.

Местный житель обвиняется по статьям о мошенничестве и подделке официального документа с целью совершения другого преступления. Дело расследовало областное УМВД. Оно направлено для рассмотрения в Красноперекопский районный суд.

Алла Чижова