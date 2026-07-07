В Ярославле продали недостроенную станцию техобслуживания

Министерство имущественных отношений региона продало недостроенное здание станции техобслуживания на Ленинградском проспекте, 25д. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Победителем торгов стало ярославское ООО «Компания Металлопроф». Компания зарегистрирована в 2016 году в здании, расположенном неподалеку от продаваемого имущества. Она занимается торговлей строительными материалами. По итогам 2025 года выручка составила 1,2 млрд руб., прибыль — 19 млн руб.

Имущество продано компании за 137,4 млн руб. В состав лота вошли недостроенное здание площадью 2,4 тыс. кв. м и гектар земли. Степень готовности объекта составляет 91%. Недострой продавали несколько лет.

Алла Чижова