Шохин: сигналы ЦБ указывают на вероятное повышение ставки

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает неправильным повышать ставку, когда в стране дефицит топлива. Однако, по его словам, сигналы Центробанка (ЦБ) свидетельствуют о том, что на ближайшем заседании совета директоров регулятор в лучшем случае сохранит ставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин

Фото: пресс-служба президента РФ Глава РСПП Александр Шохин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, вернее так, не позволит ждать дефляцию в сезон, в августе, поэтому Центральный банк может сыграть на опережение и повысить ставку. Но вообще бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции не очень эффективно, это не срабатывает, как правило»,— сказал «Интерфаксу» господин Шохин.

В июне ЦБ опустил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, пространство для снижения показателя есть и дальше, но сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации. В целом ЦБ прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки. Глава РСПП ожидает, что на заседании 24 июля ЦБ сохранит ключевую либо снизит ее.