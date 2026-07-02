Набиуллина увидела пространство для снижения ключевой ставки
Пространство для снижения ключевой ставки есть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью ИС «Вести». По ее словам, сроки и темпы снижения зависят от имеющихся экономических факторов.
Эльвира Набиуллина
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Госпожа Набиуллина сказала, что раньше регулятор исходил из того, что пространство для снижения показателя действительно есть. По ее словам, оно «в принципе есть» и сейчас, но« сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации».
На решение по ключевой ставке могут повлиять и вторичные эффекты от ситуации на топливном рынке, отметила глава ЦБ. Вместе с этим она назвала обманчивым успокоением обещания о скором снижении показателя. «Нужны болезненные решения, временно достаточно высокие ключевые ставки <...>, чтобы снизились темпы роста цен, которые, кстати, очень беспокоят и людей, и на этой базе снижались ставки по кредитам, чтобы они становились доступными»,— сказала она.
На заседании Центробанка 19 июня ключевую ставку снизили на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. В резюме обсуждения указано, что для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки. Регулятор констатировал, что проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 24 июля.
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Инфляция и ключевая ставка
Центральный банк на протяжении нескольких лет придерживается политики таргетирования инфляции, устанавливая ключевую ставку для регулирования денежной массы и достижения целевого показателя инфляции в 4%. Переход к этой политике в конце 2014 — начале 2015 года был отмечен как успешный, несмотря на сложные внешние условия, включая санкции. Текущие решения по ключевой ставке ЦБ основывает на динамике инфляции, инфляционных ожиданий и ситуации в экономике в целом.
Пространство для снижения ставки определяется совокупностью факторов, включая замедление инфляции, охлаждение потребительского спроса и снижение напряжённости на рынке труда. Однако на решения ЦБ также влияют проинфляционные риски, такие как рост расходов бюджета, ускорение кредитования, ситуация на топливном рынке и геополитическая напряженность. Высокая ключевая ставка, по мнению ЦБ, необходима для сдерживания инфляции и обеспечения ценовой стабильности, что в перспективе должно способствовать доступности кредитов.
В прошлом Банк России уже осуществлял циклы смягчения денежно-кредитной политики, снижая ключевую ставку после периодов её повышения. Например, после пикового значения в 21% в июне 2025 года ставка последовательно снижалась несколько раз. Однако, несмотря на эти шаги, ЦБ сохраняет осторожность, учитывая возможные «шоки предложения» в мировой экономике и внутренние факторы, такие как корректировка бюджетного правила, которые могут повлиять на инфляцию.
Эксперты отмечают, что снижение ключевой ставки положительно влияет на фондовый рынок, снижая стоимость кредитов для компаний и стимулируя экономическую активность. Это также может привести к оживлению потребительского кредитования и рынка ипотеки, особенно когда ставка опустится ниже определённого уровня. Однако есть и мнения, что слишком быстрое снижение ставки может быть продиктовано ожиданиями инвесторов, что не всегда совпадает с реальным положением дел в экономике.