Набиуллина увидела пространство для снижения ключевой ставки

Пространство для снижения ключевой ставки есть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью ИС «Вести». По ее словам, сроки и темпы снижения зависят от имеющихся экономических факторов.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Госпожа Набиуллина сказала, что раньше регулятор исходил из того, что пространство для снижения показателя действительно есть. По ее словам, оно «в принципе есть» и сейчас, но« сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации».

На решение по ключевой ставке могут повлиять и вторичные эффекты от ситуации на топливном рынке, отметила глава ЦБ. Вместе с этим она назвала обманчивым успокоением обещания о скором снижении показателя. «Нужны болезненные решения, временно достаточно высокие ключевые ставки <...>, чтобы снизились темпы роста цен, которые, кстати, очень беспокоят и людей, и на этой базе снижались ставки по кредитам, чтобы они становились доступными»,— сказала она.

На заседании Центробанка 19 июня ключевую ставку снизили на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. В резюме обсуждения указано, что для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки. Регулятор констатировал, что проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 24 июля.