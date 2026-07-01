ЦБ спрогнозировал более долгий период высокой ключевой ставки

Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 19 июня. Регулятор констатировал, что проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе, указано в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ключевым ограничением ЦБ называет расширение «бюджетного импульса». При дефиците трудовых ресурсов рост государственного спроса должен сопровождаться более сдержданной динамикой других компонентов внутреннего спроса. В противном случае дополнительный спрос усилит инфляционное давление, предупреждают эксперты регулятора.

Вместе с тем в ЦБ отметили, что денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Ускорение роста кредитования — во многом коррекция после слабой динамики начала года. Пространство для снижения ключевой ставки без утраты сдерживающего эффекта сохраняется, отмечается в документе.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

На заседании 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Минимальный шаг в 25 базисных пунктов стал компромиссом между пожеланиями бизнеса и правительства, с одной стороны, и новыми рисками — с другой. Среди них: среднесрочные риски роста расходов бюджета, ускорившееся кредитование и рост цен на бензин, который ускорит инфляцию в июне.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ перешел на малый ход».