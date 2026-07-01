ЦБ спрогнозировал более долгий период высокой ключевой ставки
Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 19 июня. Регулятор констатировал, что проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе, указано в документе.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Ключевым ограничением ЦБ называет расширение «бюджетного импульса». При дефиците трудовых ресурсов рост государственного спроса должен сопровождаться более сдержданной динамикой других компонентов внутреннего спроса. В противном случае дополнительный спрос усилит инфляционное давление, предупреждают эксперты регулятора.
Вместе с тем в ЦБ отметили, что денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Ускорение роста кредитования — во многом коррекция после слабой динамики начала года. Пространство для снижения ключевой ставки без утраты сдерживающего эффекта сохраняется, отмечается в документе.
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Инфляция и ключевая ставка
На заседании 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Минимальный шаг в 25 базисных пунктов стал компромиссом между пожеланиями бизнеса и правительства, с одной стороны, и новыми рисками — с другой. Среди них: среднесрочные риски роста расходов бюджета, ускорившееся кредитование и рост цен на бензин, который ускорит инфляцию в июне.
Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ перешел на малый ход».
Центральный банк постоянно балансирует между необходимостью борьбы с инфляцией и поддержанием экономического роста. В своих решениях по ключевой ставке регулятор учитывает динамику инфляции, инфляционные ожидания, состояние рынка труда, а также макроэкономические прогнозы и сценарии. Если проинфляционные риски усиливаются, ЦБ не исключает возможность повышения ключевой ставки, в том числе из-за таких факторов, как дефицит кадров, рост зарплат, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также геополитическая неопределенность и санкционные издержки.
В прошлом, например, в 2024 году, ЦБ ужесточал денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку для сдерживания инфляции, которая неоднократно превышала прогнозы. Однако в декабре 2024 года, несмотря на сохранение проинфляционных факторов, ЦБ принял неожиданно мягкое решение, сохранив ставку на прежнем уровне, объяснив это замедлением темпов роста кредитования. Это показало, что регулятор может корректировать свою политику, учитывая воздействие на экономику.
В среднесрочной перспективе (2025-2027 годы) Центробанк продолжает ориентироваться на возвращение инфляции к целевым 4%. Для достижения этой цели регулятор считает необходимым поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. Темпы снижения ставки зависят от устойчивого замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и внешних/внутренних условий.
Среди ключевых рисков для стабилизации инфляции Департамент исследований и прогнозирования ЦБ (ДИП ЦБ) выделяет вероятную стабилизацию курса рубля, дисбаланс на рынке труда, где производительность отстает от роста зарплат, а также рост бюджетных расходов, который может способствовать увеличению внутреннего спроса. Эти факторы могут привести к тому, что потребление расширяется быстрее, чем выпуск, поддерживая проинфляционное давление.