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Глава РСПП призвал Банк России не повышать ставку из-за топливного кризиса

На заседании 24 июля Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% либо снизит ее до 14%. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, поднимать ставку из-за нынешних проинфляционных рисков нерационально.

«Повышать ставку, реагируя на конъюнктуру, связанную с дефицитом топлива, было бы, на мой взгляд, неправильно», — заявил господин Шохин ТАСС.

Он признал, что «в ситуации с топливом ... в ближайшее время трудно ожидать снижения инфляции», поэтому сезонной дефляции августа — сентября ждать не приходится. Однако глава РСПП считает, что «это действительно временные причины». В таких условиях ЦБ не должен «следовать жестко вот этим конъюнктурным, в данном случае, колебаниям».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина накануне заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, но «сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации». Также она сказала, что ЦБ исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов. При этом она подчеркнула, что о переохлаждении экономики речь не идет. В целом ЦБ прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Банк России ранее уже сталкивался с проинфляционными рисками, связанными со снижением производства моторного топлива, и учитывал их при формировании денежно-кредитной политики. Например, 19 июня 2026 года ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, но при этом отметил сохранение проинфляционных рисков из-за временного снижения производства моторного топлива. Регулятор подчеркивает, что ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем ожидалось, поскольку рост цен на бензин и дизель напрямую влияет на потребительскую корзину и может переноситься в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки.

Банк России допускает, что рост цен на топливо также может влиять на инфляционные ожидания населения и компаний, что является важным фактором при принятии решений по денежно-кредитной политике. В конце 2025 года ЦБ предупреждал о возможной необходимости пауз в снижении ключевой ставки из-за рисков роста инфляции. Также отмечалось, что в случае недостаточной дезинфляции и отсутствии достижения целевых показателей по инфляции может потребоваться повышение ключевой ставки. Это может понадобиться, если экономика не проявит достаточное охлаждение под воздействием ужесточения монетарной политики.

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