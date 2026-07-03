Глава РСПП призвал Банк России не повышать ставку из-за топливного кризиса

На заседании 24 июля Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% либо снизит ее до 14%. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его мнению, поднимать ставку из-за нынешних проинфляционных рисков нерационально.

«Повышать ставку, реагируя на конъюнктуру, связанную с дефицитом топлива, было бы, на мой взгляд, неправильно», — заявил господин Шохин ТАСС.

Он признал, что «в ситуации с топливом ... в ближайшее время трудно ожидать снижения инфляции», поэтому сезонной дефляции августа — сентября ждать не приходится. Однако глава РСПП считает, что «это действительно временные причины». В таких условиях ЦБ не должен «следовать жестко вот этим конъюнктурным, в данном случае, колебаниям».

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина накануне заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, но «сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации». Также она сказала, что ЦБ исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов. При этом она подчеркнула, что о переохлаждении экономики речь не идет. В целом ЦБ прогнозирует более долгий период высокой ключевой ставки.