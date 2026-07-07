Испания обыграла Португалию со счетом 1:0 на ЧМ-2026

Команда Испании обыграла сборную Португалии в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 1:0. Это была последняя игра португальского форварда Криштиану Роналду на чемпионатах мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гол забил испанский полузащитник Микель Мерино в самом конце матча — на 90+1-й минуте. Матч проходил на «AT&T Стэдиум» в Арлингтоне (Техас, США).

В четвертьфинале Испания сыграет против победителя матча между Бельгией и США, который состоится сегодня в 3:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Испанцы лишили чемпионат мира легенды».