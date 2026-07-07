Испанцы лишили чемпионат мира легенды

Очередным участником четвертьфинального раунда североамериканского чемпионата мира по футболу стала команда, для которой, учитывая ее высочайший статус, эта стадия — цель, конечно, промежуточная. Правда, чтобы добраться до нее, испанцам пришлось побеждать очень сильного соперника в очень непростом матче 1/8 финала. Сборную Португалии, лишив Криштиану Роналду последнего шанса добыть главное в футболе звание, они обыграли — 1:0 — благодаря голу, забитому в самом конце основного времени Микелем Мерино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (справа)

Фото: Omar Aziz / Reuters Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (справа)

Фото: Omar Aziz / Reuters

Матч в Арлингтоне так и норовил ввести человека, за ним наблюдающего, в заблуждение. Вроде неторопливая, тихая игра. Глядя на такую, хочется провести уже избитую на самом деле параллель с боксом, в котором опытные, примерно равные соперники нередко в первом раунде просто приглядываются друг к другу, осторожно щупают воду, откладывая все решительное, смелое и рискованное на потом. А тут бац — и посреди этой аккуратной, без лишнего шума разведки Жуан Канселу палит по испанским воротам, и мяч пулей свистит над перекладиной.

А у ворот португальских тут же возникает что-то совсем уж неординарное. Микель Оярсабаль, судя по крохотной заминке, сам не поверил, что остался один-одиношенек перед голкипером Диогу Коштой. Времени — вагон, словно пенальти назначили. Защита сборной Португалии на этом чемпионате, конечно, не была и до этого абсолютно безупречной, но чтобы так сфальшивить… А Оярсабаль отправил мяч в молоко и после этого, кажется, с надеждой смотрел то на главного арбитра Энтони Тейлора, то на арбитров на линии. Может, быть все-таки офсайд? Тогда не так обидно. Но нет, офсайдом и не пахло. Выходит, опозорился.

Португальцы в ответ тоже куснули. Криштиану Роналду раскачал опекуна и проверил вратаря Уная Симона. Симон проверку выдержал, не дрогнув.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта

Фото: Omar Aziz / Reuters Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта

Фото: Omar Aziz / Reuters

Вскоре настала очередь теста для Диогу Кошты. Уже не такого, как у Симона, не разминочного, а теста именно на мастерство выдающееся. Опять его товарищи, призванные охранять подступы к штрафной, напортачили по полной программе. Ладно бы, не справились только Ламином Ямалем, закручивавшим после своего прохода мяч в дальний угол. Так они еще и отскок проворонили, позволив прицельно — и тоже в угол — отправить его Алексу Баэне. В обоих случаях прыжки Диогу Кошты были потрясающе хороши. А ведь пауза между ними вряд ли составила больше секунды. И за эту секунду надо было подняться на ноги, принять заново стойку, понять, куда мяч полетит, оттолкнуться от газона.

К этому моменту уже было стойкое ощущение, что, как ни крути, у сборной Испании тонус получше. Настырнее она, убедительнее. Играет широко и на всех участках у нее хоть крохотное, но преимущество. Терпят португальцы. А долго ли смогут терпеть, если фальшь никуда не уходит? Например, простенький заброс Педри запалил в их тылах настоящий пожар.

Но доверять ощущениям снова не стоило. Ближе к концу первого тайма сборная Португалии оживилась.

Роналду удивил, умудрившись, стоя спиной к воротам, подсечь в их сторону мяч, хотя для этого пришлось, надо думать, выворачивать стопу, как на занятиях по продвинутой йоге. А Нуну Мендеш удивил ударом с линии штрафной. Господи, каким же он был могучим! Скорость полета мяча не погасил даже рикошет от головы Педро Порро — перекладина вибрировала, как будто во время землетрясения. Причем, как ни странно, голова Порро пережила столкновение с этим ядром без последствий. Перекладина в себя приходила дольше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду (в центре)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

А во втором тайме Нуну Мендеш очутился в центре эпизода, можно сказать, трагичного. Рванул за Ламином Ямалем, уступил ему в этом спринте, постарался исправить все подкатом — и остался лежать на траве, дожидаясь медиков. Выяснилось, что с ногой совсем плохо — нужно уходить. Так сборная Португалии потеряла самого активного игрока. Это через левый фланг, за который отвечает Нуну Мендеш, развивалось большинство их атак. А по лицу Нелсона Семеду, вышедшего вместо павшего бойца, было видно: воодушевления оттого, что сейчас будет закрывать Ламина Ямаля, не испытывает никакого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль (слева) и защитник сборной Португалии Нуну Мендеш (в центре)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль (слева) и защитник сборной Португалии Нуну Мендеш (в центре)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Между тем португальцы решили, что можно окопаться и поосновательнее. Футбол, и раньше-то не то чтобы захватывающий, стал навевать горькую тоску — хотя бы по первому тайму с его постоянными вспышками. На четверть часа они почти исчезли. А появились лишь после порции испанских замен. Тренеру чемпионов Европы Луису де ла Фуэнте все же не хотелось доводить дело до овертайма. Его коллега из сборной Португалии Роберто Мартинес явно был не против, чтобы все им продолжилось. Его игроки — тоже.

А такой подход, как известно,— прямой путь к краху. Наказывают за него постоянно.

Матч уже вплотную прикатился к компенсированному времени в этом устраивающем сборную Португалии монотонном ритме. К назначенному в трех десятках метров от ее ворот стандарту она отнеслась равнодушно: а что из него может вырасти? Вырос стремительный розыгрыш мяча как раз испанскими «джокерами» голодными до подвигов. И подвиг состоялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Испании Микель Мерино (справа)

Фото: Issei Kato / Reuters Полузащитник сборной Испании Микель Мерино (справа)

Фото: Issei Kato / Reuters

Ферран Торрес отдал изумительную короткую передачу вперед, прочувствовав рывок Микеля Мерино. А Мерино ее автора не подвел, все сделал как надо, аккуратно прокинув мяч мимо Диогу Кошты.

И только тут португальцы завелись. И оказалось, что заведенные они могут утюжить испанцев будь здоров. Но оставшихся минут хватило ровно на один шанс. Был он у бившего головой Бернарду Силвы. Мяч облизал перекладину сверху, а не снизу, как мечтал Силва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду

Фото: Jerome Miron / Reuters Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду

Фото: Jerome Miron / Reuters

А дальше телекамеры нацелились на Криштиану Роналду. Выражение лица у него было ровно такое, какое и должно быть у игрока-легенды, выигравшего кучу трофеев, но вынужденного уходить из футбола, трофей главный так и не завоевав, хотя попыток было целых шесть. Слез не прятал. Как и испанцы, которые в четвертьфинале встретятся с победителем пары США—Бельгия,— радости.

Алексей Доспехов