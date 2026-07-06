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Трамп подтвердил звонок главе FIFA для пересмотра дисквалификации Балогана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заставлял главу Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино менять решение о дисквалификации форварда американской сборной Фоларина Балогана. По словам господина Трампа, он только «попросил пересмотреть эпизод».

Глава FIFA Джанни Инфантино (слева) и президент США Дональд Трамп

Глава FIFA Джанни Инфантино (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава FIFA Джанни Инфантино (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я всего лишь попросил пересмотреть эпизод, потому что не считаю это фолом. Я не заставлял их это делать. Я не могу им указывать»,— подчеркнул господин Трамп на брифинге в Овальном кабинете.

Американский президент добавил, что решение арбитра было «ужасным» и «несправедливым». «Это даже не было фолом. Это были два парня, которые бежали на полной скорости и случайно столкнулись друг с другом»,— сказал Дональд Трамп. Он похвалил решение FIFA и отметил, что для сборной США важно иметь на поле лучших игроков.

В матче чемпионата мира по футболу против Боснии и Герцеговины 2 июля Фоларин Балоган наступил защитнику из команды-соперника Тарику Мухаремовичу на голеностоп, за что получил красную карточку. Однако позже FIFA приостановила дисквалификацию и разрешила форварду играть в следующем матче против Бельгии. The Guardian писала, что решение приняли после личного звонка Дональда Трампа руководству федерации. В UEFA считают, что решение FIFA «перешло все границы дозволенного».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Вмешательство Дональда Трампа в решение FIFA о дисквалификации игрока вызвало широкий резонанс в мировых СМИ, подняв опасения о политизации турнира и подорвав репутацию FIFA. CNN отмечал, что чемпионату мира почти неизбежно пришлось столкнуться с вмешательством Трампа, который активно интересуется такими крупными событиями. Издание The Independent, в свою очередь, выразило мнение, что FIFA не сделала выводов из прошлых ошибок, а её "двуличие" вызывает вопросы о спортивной честности.

В Бельгии, чья сборная должна была играть с США, решение FIFA вызвало негативную реакцию и было названо "перешедшим все границы дозволенного" со стороны UEFA. Politico сообщает, что UEFA намерена поддержать Бельгию в споре с FIFA, а Королевская бельгийская футбольная ассоциация изучает возможные варианты действий. Отмечается, что формально красная карточка Балогана не отменена, а лишь приостановлена на год, что является первым таким случаем в истории чемпионатов мира.

Данный инцидент не первый случай, когда Дональд Трамп влияет на решения FIFA. Президент США и глава FIFA Джанни Инфантино поддерживают "очень близкие" отношения. Инфантино ранее вручал Трампу "Премию мира FIFA" и сопровождал его на различных мероприятиях. В 2025 году Этическая комиссия FIFA рассматривала жалобу на вручение Трампу Премии мира за нарушение требования политического нейтралитета. Также ранее Трамп обращался к Инфантино с просьбой не отстранять сборную Израиля от участия в ЧМ-2026, а FIFA поддерживала его действия по изменению мест проведения матчей чемпионата мира в США по соображениям безопасности.

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