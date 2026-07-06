Трамп подтвердил звонок главе FIFA для пересмотра дисквалификации Балогана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заставлял главу Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино менять решение о дисквалификации форварда американской сборной Фоларина Балогана. По словам господина Трампа, он только «попросил пересмотреть эпизод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава FIFA Джанни Инфантино (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Глава FIFA Джанни Инфантино (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я всего лишь попросил пересмотреть эпизод, потому что не считаю это фолом. Я не заставлял их это делать. Я не могу им указывать»,— подчеркнул господин Трамп на брифинге в Овальном кабинете.

Американский президент добавил, что решение арбитра было «ужасным» и «несправедливым». «Это даже не было фолом. Это были два парня, которые бежали на полной скорости и случайно столкнулись друг с другом»,— сказал Дональд Трамп. Он похвалил решение FIFA и отметил, что для сборной США важно иметь на поле лучших игроков.

В матче чемпионата мира по футболу против Боснии и Герцеговины 2 июля Фоларин Балоган наступил защитнику из команды-соперника Тарику Мухаремовичу на голеностоп, за что получил красную карточку. Однако позже FIFA приостановила дисквалификацию и разрешила форварду играть в следующем матче против Бельгии. The Guardian писала, что решение приняли после личного звонка Дональда Трампа руководству федерации. В UEFA считают, что решение FIFA «перешло все границы дозволенного».