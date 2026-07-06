Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с конца февраля 2023 года

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) на торгах в 16:43 потерял 2,64% и составил 2183 пункта. В последний раз индикатор опускался ниже 2200 пунктов 27 февраля 2023 года.

Индекс РТС к тому же моменту снижался на 2,7% — до 890 пунктов. Показатель падал ниже 900 пунктов 3 июля — впервые с января 2025 года. Индекс гособлигаций Мосбиржи (Russian Government Bond Index, RGBI) при этом растет на 0,08% — до 112,04 пункта.

Российский фондовый рынок продолжает снижаться на новостях геополитики и в ожидании дальнейших шагов Центробанка по ключевой ставке. На заседании совета директоров 19 июня регулятор снизил показатель с 14,5% до 14,25%. Пространства для смягчения денежно-кредитной политики, по оценкам ЦБ, стало меньше.