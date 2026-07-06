Акции ВТБ обновили минимум с 2007 года

Составлено ИИ-Ассистентъ

Падение акций ВТБ до исторического минимума с 2007 года и снижение индекса Мосбиржи до уровня февраля 2023 года происходят на фоне общей негативной динамики российского фондового рынка. Это связано с жесткими заявлениями регулятора о ключевой ставке, что влияет на настроения инвесторов. Снижение цен на нефть и укрепление рубля также оказывают негативное воздействие на акции нефтяного сектора, которые занимают значительную долю в индексе Московской биржи.

Ранее Мосбиржа объявляла дискретные аукционы по акциям ВТБ из-за их падения (на 24% в июле 2025 года) или роста (на 23% в апреле 2025 года). Также были временные запреты на короткие продажи акций ВТБ, например, с 16 по 18 сентября 2025 года, что было связано с проведением банком дополнительной эмиссии акций.

Проблемы с динамикой акций ВТБ ранее отмечались экспертами и связывались с более низкой рентабельностью капитала по сравнению со Сбербанком, а также с необходимостью направлять прибыль на восстановление капитала банка. На наблюдательном совете ВТБ обсуждалось также направление на выплату дивидендов меньшего процента от чистой прибыли, чем ожидалось, что разочаровало инвесторов и привело к падению котировок в мае 2026 года.