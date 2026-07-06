В Ярославской области сняли режим беспилотной опасности

В Ярославской области объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим действовал 18 часов — с 1:23 6 июля. Ночью над территорией региона сбили 72 беспилотника. По словам Михаила Евраева, была отражена «крупнейшая вражеская атака на Ярославский нефтеперерабатывающий завод». Двое местных жителей получили осколочные ранения после падения обломков и были госпитализированы.

Дважды за день закрывали ярославский аэропорт. Сейчас ограничения сняты.

Алла Чижова