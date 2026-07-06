UEFA обвинила FIFA в превышении полномочий из-за снятия дисквалификации с игрока сборной США

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение FIFA приостановить дисквалификацию Фоларина Балогана вызвало негодование UEFA, что отражает давние и глубокие противоречия между этими двумя ведущими футбольными организациями. Взаимоотношения FIFA и UEFA характеризуются сотрудничеством по ряду вопросов, включая борьбу с расизмом и отстранение России от международных соревнований в 2022 году. Однако, наряду с этим, существуют разногласия, например, в трактовке правил, конкуренции за влияние на клубные турниры и даже по политическим вопросам, что иногда приводит к прямым конфликтам и обмену претензиями.

Подобные ситуации, когда FIFA и UEFA расходятся во мнениях, не являются редкостью. В прошлом Европейский суд признал незаконными правила FIFA и UEFA, запрещающие клубам участвовать в неподконтрольных им турнирах, таких как Суперлига. Этот прецедент показал, что попытки одной из организаций злоупотреблять доминирующим положением могут быть оспорены. Также стоит отметить, что FIFA и UEFA порой оказываются под давлением политических сил, как это было в случае с попытками отстранения израильских сборных от турниров, где лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к футбольным функционерам, а президент США Дональд Трамп предостерегал главу FIFA от резких шагов.

Противостояние между FIFA и UEFA, усиливающееся из-за таких инцидентов, может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для мирового футбола. Например, UEFA выразила обеспокоенность планами FIFA по проведению клубного чемпионата мира в расширенном формате, рассматривая это как угрозу своей Лиге чемпионов. Разногласия также проявляются в подходах к дисциплинарным вопросам: если UEFA дисквалифицировала игрока сборной Турции Мериха Демирала за демонстрацию "волчьего салюта", то в других случаях, как с испанскими футболистами, оспаривавшими принадлежность Гибралтара, или с аргентинскими игроками, оскорблявшими французскую сборную, последствия были менее строгими.

В целом, данный инцидент с Балоганом демонстрирует, что FIFA и UEFA продолжают борьбу за влияние и трактовку правил, где политические факторы и амбиции национальных федераций могут играть значительную роль, ставя под сомнение единство и последовательность в принятии решений в глобальном футболе.