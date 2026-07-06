В Белгородской области создана рабочая группа по компенсациям за поврежденные авто

В Белгородской области возобновляют выплаты владельцам поврежденных при ударах ВСУ автомобилей. Для решения этого вопроса создана рабочая группа, заявил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью «Ъ».

По словам врио главы региона, власти провели большую работу и нашли средства. «Создана рабочая группа, чтобы компенсации не превышали страховые случаи, не было завышения, коррупции и переплат»,— сказал господин Шуваев.

Выплаты за поврежденные машины жителям региона начислялись из Фонда развития социального благополучия и народной поддержки, который существовал за счет пожертвований. Их перестали направлять в мае 2026 года из-за отсутствия средств в фонде. Общая сумма компенсаций к тому моменту составила 3,7 млрд руб. Вскоре власти региона должны перечислить из федерального бюджета 100 млн руб. на эти цели.

Подробнее — в интервью Александра Шуваева «Ъ».