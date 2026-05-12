С начала СВО белгородцам выплатили почти 4 млрд компенсации за 18 тысяч авто

С начала СВО в Белгородской области компенсировали ущерб за более чем 18 тыс. автомобилей, поврежденных вследствие атак ВСУ. Общая сумма выплат составила 3,7 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам господина Гладкова, Белгородская область — единственная в России, где действует такая мера поддержки, как компенсация на восстановление транспорта по итогам экспертной оценки.

В то же время за прошедшую неделю в регионе восстановлено 99 жилых помещений.

  • Наибольший объем работ пришелся на областной центр — в Белгороде отремонтировали 35 объектов, одновременно повреждены 26 жилых помещений и 44 автомобиля.
  • В Шебекинском округе завершили восстановление 30 объектов. В то же время власти зафиксировали 70 поврежденных домов и квартир, а также 24 машины.
  • В Белгородском округе восстановлены 20 объектов, повреждены 18 жилых помещений и 31 автомобиль.
  • В Грайворонском округе отремонтировали пять квартир, пострадали 32 жилых помещения и 26 автомобилей.
  • В Борисовском округе работы завершены по двум домам, за неделю пострадали столько же домов и один автомобиль.
  • В Валуйском округе отремонтировали два жилых помещения, повреждения получили пять домов и три машины.
  • В Краснояружском округе расписки получены по пяти домам, при этом выявлено 32 поврежденных жилых помещения и семь автомобилей.

С начала СВО в Белгородской области потратили 5 млрд руб. из внебюджетного фонда на ремонт 49,3 тыс. домов и квартир. Всего с 2022 года в регионе были повреждены 55,2 тыс. жилых помещений.

В начале апреля Вячеслав Гладков заявил, что за время проведения СВО количество восстановленных домов и квартир в Белгородской области сопоставимо с жилым фондом «фактически целого города».

Кабира Гасанова