С начала СВО белгородцам выплатили почти 4 млрд компенсации за 18 тысяч авто
С начала СВО в Белгородской области компенсировали ущерб за более чем 18 тыс. автомобилей, поврежденных вследствие атак ВСУ. Общая сумма выплат составила 3,7 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам господина Гладкова, Белгородская область — единственная в России, где действует такая мера поддержки, как компенсация на восстановление транспорта по итогам экспертной оценки.
В то же время за прошедшую неделю в регионе восстановлено 99 жилых помещений.
- Наибольший объем работ пришелся на областной центр — в Белгороде отремонтировали 35 объектов, одновременно повреждены 26 жилых помещений и 44 автомобиля.
- В Шебекинском округе завершили восстановление 30 объектов. В то же время власти зафиксировали 70 поврежденных домов и квартир, а также 24 машины.
- В Белгородском округе восстановлены 20 объектов, повреждены 18 жилых помещений и 31 автомобиль.
- В Грайворонском округе отремонтировали пять квартир, пострадали 32 жилых помещения и 26 автомобилей.
- В Борисовском округе работы завершены по двум домам, за неделю пострадали столько же домов и один автомобиль.
- В Валуйском округе отремонтировали два жилых помещения, повреждения получили пять домов и три машины.
- В Краснояружском округе расписки получены по пяти домам, при этом выявлено 32 поврежденных жилых помещения и семь автомобилей.
С начала СВО в Белгородской области потратили 5 млрд руб. из внебюджетного фонда на ремонт 49,3 тыс. домов и квартир. Всего с 2022 года в регионе были повреждены 55,2 тыс. жилых помещений.
В начале апреля Вячеслав Гладков заявил, что за время проведения СВО количество восстановленных домов и квартир в Белгородской области сопоставимо с жилым фондом «фактически целого города».