Шуваев назвал размер первого транша на компенсации за поврежденные ВСУ автомобили

На этой неделе Белгородской области должны перечислить из федерального бюджета первый транш на компенсации за поврежденные ВСУ автомобили. Его размер составит 100 млн руб. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в интервью военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу. Глава региона опубликовал видеозапись беседы в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из автомобилей в Белгороде, поврежденных при обстреле ВСУ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Один из автомобилей в Белгороде, поврежденных при обстреле ВСУ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Никаких сокрытий тут нет, все дальше будет продолжаться»,— добавил господин Шуваев, говоря о выплатах.

О том, что в Белгородской области приостановили начисление компенсаций автовладельцам, стало известно в середине мая. В правительстве региона тогда рассказывали, что Фонд развития социального благополучия и народной поддержки, из которого начислялись выплаты, существовал за счет пожертвований, и деньги в нем закончились.

В конце прошлой недели Александр Шуваев анонсировал возобновление действия меры поддержки за счет помощи из федерального центра.

Алина Морозова