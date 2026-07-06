В Ярославле выставили на продажу горевшее историческое здание на Советской

Мэрия Ярославля выставила на конкурс объект культурного наследия местного значения «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных», конец XVIII в., середина XIX в., которое расположено на улице Советской. Об этом сообщили в комитете по управлению муниципальным имуществом (КУМИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КУМИ мэрии Ярославля Фото: КУМИ мэрии Ярославля

Объект расположен рядом с Дворцом пионеров. В 2024 году в здании произошел пожар, который повредил объект по всей площади. Из-за угрозы обрушения одной из стен несколько месяцев не работал Дворец пионеров. Как уточнили в КУМИ, сейчас историческое здание находится в неудовлетворительном состоянии.

«Лицо, к которому переходит право собственности на указанный объект, обязано выполнять требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия»,— подчеркнули в КУМИ.

Объект культурного наследия продается по начальной цене 1 руб. Шаг конкурса — 950 тыс. руб. 6 июля стартовал прием заявок на конкурс, итоги которого подведут 13 августа.

Алла Чижова