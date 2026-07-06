Ставропольские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Ставропольские хлеборобы преодолели отметку в 1 млн тонн намолоченного зерна в ходе жатвы-2026, несмотря на задержку полевых работ из-за дождей, — эти данные были озвучены на еженедельном совещании у губернатора края Владимира Владимирова, сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

С докладом о положении дел в агропромышленном комплексе региона выступил министр сельского хозяйства Ставрополья Константин Ишков. По его словам, к настоящему моменту убрано около 10% от общей площади, отведенной под озимые культуры. В общей сложности аграриям предстоит обработать 2,2 млн гектаров, засеянных пшеницей, ячменем и горохом. Продвижению уборочных работ препятствуют затяжные осадки, из-за которых темпы жатвы пока остаются ниже запланированных.

Средняя урожайность по краю на текущий момент достигает 39,8 центнера с гектара. Особо отмечается высокое качество намолоченного зерна: 97% собранной пшеницы относится к продовольственным классам.

Отдельным пунктом повестки стал вопрос топливного обеспечения сельхозпроизводителей. Краевые резервы горюче-смазочных материалов полностью перекрывают потребности хозяйств на весь период летней уборки. В региональных хранилищах сосредоточено свыше 57 тыс. тонн дизельного топлива и более 5 тыс. тонн бензина. Для бесперебойного снабжения фермерских предприятий к работе привлечен региональный оператор — профильная структура, призванная обеспечить равномерное распределение топлива между хозяйствами.

«Необходимо постоянно держать на контроле ситуацию с топливом в сельском хозяйстве края. Если будете видеть, что где-то проседаем, будем принимать решения», — заявил Владимир Владимиров.

Помимо этого, на совещании зафиксировано, что сельхозпредприятия края приступили к активному формированию запасов минеральных удобрений в расчете на предстоящий осенний сев.

По распоряжению губернатора ускорена процедура доведения мер государственной поддержки до получателей. Из общего объема субсидий, предусмотренных на 2026 год в размере 4,9 млрд руб., аграриям уже перечислено порядка двух миллиардов.

Станислав Маслаков