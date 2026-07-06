В минпроме Ставрополья пообещали добыть 17 тысяч тонн топлива для стабилизации рынка

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров на еженедельном совещании с руководством краевых ведомств и муниципалитетов обозначил комплекс мер по нормализации топливного снабжения региона на фоне резкого роста потребления горючего, сообщает пресс-служба губернатора СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ставропольские власти оправдывают дефицит бензина и дизеля на заправках аномальным скачком спроса на моторное топливо: по данным краевого Министерства промышленности, суточный объем реализации в отдельные дни преодолевал отметку в 3 тыс. тонн, тогда как стандартный показатель потребления для региона не превышает 2,2 тыс. тонн в сутки. Прирост составил почти 40%.

Для восполнения дефицита в Ставропольский край, заверили в министерстве, уже направлены дополнительные объемы горючего: 5,2 тыс. тонн бензина марки АИ-92, 6,5 тыс. тонн АИ-95 и 6 тыс. тонн дизельного топлива. Суммарные поставки превысят 17 тыс. тонн, что, по мнению краевых властей, позволит снять напряженность на автозаправочных станциях.

На совещании рассматривался вопрос о введении жестких лимитов на отпуск горючего в рознице. Владимир Владимиров счел избыточные ограничения нецелесообразными, указав на риск образования многократных очередей.

«Многие топливные компании уже определили нормы отпуска бензина на своих заправках. Если установить меньший объем, людям придется по нескольку раз стоять в очередях, чтобы заправить полный бак. Не нужно создавать землякам лишние неудобства. При этом в приоритетном порядке топливо должны получать автомобили экстренных и специализированных служб, правоохранительных органов, МЧС и наши аграрии. Этот вопрос будем жестко контролировать», — заявил глава региона.

По итогам заседания Минпрому края предписано организовать ежедневный контроль над ходом топливных поставок и оперативно реагировать на изменение конъюнктуры. Краевому Министерству сельского хозяйства поручено гарантировать бесперебойное снабжение горюче-смазочными материалами сельхозпредприятий в разгар уборочной кампании. Отдельным пунктом Минсельхозу поставлена задача сформировать действенный механизм обеспечения фермерских хозяйств горючим.

Станислав Маслаков