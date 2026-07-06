Суд рассмотрит дело о незаконном удержании и избиении ярославны

Прокуратура направила в Некрасовский районный суд уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие считает, что в сентябре 2025 года обвиняемый пришел к своей 45-летней знакомой. Затем произошла ссора, в ходе которой местный житель заблокировал входную дверь и в течение нескольких часов бил женщину руками и ногами. Покинуть дом он ей не давал и угрожал убийством, полагают следователи. Потерпевшая смогла освободиться после ухода обвиняемого. Она обратилась в больницу и полицию.

«Последствия причиненных женщине травм признаны судебно-медицинскими экспертами и квалифицированы следствием как неизгладимое обезображивание лица»,— рассказали в прокуратуре.

Алла Чижова