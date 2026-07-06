Песков: Трамп открыт к восприятию информации от Путина

Позиция президента США Дональда Трампа по Украине последовательна, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговор Владимира Путина и господина Трампа стал хорошей возможностью донести позицию России. Кремль рассчитывает, что лидеры двух стран продолжат контакты в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«У президента Трампа достаточно последовательная позиция, и все измышления о том, что он якобы как лидер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящего»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Пресс-секретарь отметил, что у обоих президентов «есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время». «Это была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица... Главное, он (Дональд Трамп.— "Ъ") открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводит»,— заверил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля переадресовал в Белый дом вопрос о реакции Дональда Трампа на эскалацию конфликта со стороны Украины и Европы. «Послушайте, наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома»,— прокомментировал он.

5 июля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который продлился около 1,5 часа. Разговор состоялся по инициативе США, стороны договорились связаться еще раз в ближайшее время, говорили в Кремле. Reuters писало, что президент США планирует связаться с господином Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции на этой неделе.