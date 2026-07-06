Reuters: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции
Президент США Дональд Трамп планирует связаться с российским президентом Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kylie Cooper / Reuters
По информации собеседника агентства, встреча с господином Зеленским пройдет на полях саммита НАТО в Турции. Стороны обсудят возможные варианты завершения конфликта с Россией. Господин Трамп прибудет на саммит 7 июля.
«За последние пару месяцев ситуация на поле боя явно замерла, и ни одна из сторон не добилась серьезного прогресса. Президент испытывает реальное чувство неотложности в стремлении довести это до конца»,— добавил источник.
В субботу Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который продлился около 1,5 часа. Разговор состоялся по инициативе США, стороны договорились связаться еще раз в ближайшее время, отметили в Кремле.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании урегулировать конфликт на Украине и провести встречи с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Так, он поручал своей команде быстро организовать такие встречи, а также высказывал намерение выступить посредником, если Путин и Зеленский будут готовы к трехстороннему саммиту. Он говорил, что если конфликт не будет разрешён, то он "решит его сам за 24 часа, с Путиным и Зеленским".
Несколькими месяцами ранее, в феврале 2025 года, Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что украинский президент не готов к миру, проявляя неуважение к США из-за того, что, по мнению Трампа, он рассчитывал на преимущество в переговорах благодаря участию Штатов. При этом Трамп подчеркивал, что хочет мира, а не преимущества. С Владимиром Путиным у Трампа, по его словам, сложились "очень хорошие" отношения, и он считает, что при его президентстве конфликта на Украине не произошло бы. Улучшение отношений с Россией было одним из его предвыборных обещаний.