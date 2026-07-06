Reuters: Трамп планирует связаться с Путиным после встречи с Зеленским в Турции

Президент США Дональд Трамп планирует связаться с российским президентом Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

По информации собеседника агентства, встреча с господином Зеленским пройдет на полях саммита НАТО в Турции. Стороны обсудят возможные варианты завершения конфликта с Россией. Господин Трамп прибудет на саммит 7 июля.

«За последние пару месяцев ситуация на поле боя явно замерла, и ни одна из сторон не добилась серьезного прогресса. Президент испытывает реальное чувство неотложности в стремлении довести это до конца»,— добавил источник.

В субботу Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который продлился около 1,5 часа. Разговор состоялся по инициативе США, стороны договорились связаться еще раз в ближайшее время, отметили в Кремле.