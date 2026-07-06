«Зенит» получил урок от «Химнасии»

«Зенит» провел товарищеский матч на «Газпром Арене» с клубом «Химнасия», одним из старейших в Аргентине. Игра завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Александр Соболев. Вечером того же дня завершила выступление на чемпионате мира сборная Бразилии, проигравшая в 1/8 финала сборной Норвегии 1:2. А это значит, что защитник Дуглас Сантос и форвард Луис Энрике скоро присоединятся к «Зениту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч по футболу между клубами «Зенит» (Россия) - «Химнасия и Эсгрима» (Аргентина)

Фото: ТАСС Товарищеский матч по футболу между клубами «Зенит» (Россия) - «Химнасия и Эсгрима» (Аргентина)

Фото: ТАСС

«Химнасия» знаменита не только тем, что основана в 1887 году и считается одним из старейших клубов Аргентины, но и тем, что ее тренировал Диего Марадона. В 2019-м он принял команду, находившуюся в подвале турнирной таблицы, но не сумел улучшить результаты, и если бы не эпидемия коронавируса, «Химнасия» в тот сезон вылетела бы из элитного дивизиона. Интересно, что команда из Ла-Платы ни разу не была чемпионом в своей стране, а «Зенит» в последние годы только и делает, что выигрывает чемпионат.

Матч не показал большой разницы команд в классе. Чемпионат Аргентины сейчас приостановлен, потому что идет чемпионат мира, и все население страны следит за тем, как на нем выступает команда, за которую играет Лионель Месси. Но «Химнасия» прибыла в Петербург по приглашению «Зенита» в неплохой форме. Игра шла с преимуществом хозяев, у которых в первом тайме вышел состав, больше похожий на основной. В защите, не считая вратаря Дениса Адамова, играли Густаво Мантуан, Нино и новичок Кевин Андраде из «Балтики», а также Юрий Горшков, заменивший на левом фланге Дугласа Сантоса; линию полузащиты составили Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Максим Глушенков; в атаке — Александр Соболев и Педро. Именно Соболев открыл счет на 20-й минуте после того, как на правом фланге комбинацию разыграли Мантуан и Глушенков: форвард «Зенита» и лучший бомбардир команды прошлого сезона после подачи головой отправил мяч в незащищенный угол. К слову, для усиления конкуренции в атаке этим летом «Зенит» купил у турецкого «Трабзонспора» бразильского нападающего Фелипе Аугусто. Но тот смотрел матч своей новой команды против «Химнасии» с трибуны «Газпром Арены». Пока еще не готов играть.

Футболисты «Зенита», находящиеся в режиме подготовки к новому сезону, не готовы еще играть больше одного тайма. Поэтому в перерыве Сергей Семак заменил весь состав, выпустив на поле молодых игроков, а также тех, кто вернулся летом в клуб из аренды и старается произвести впечатление на тренеров, чтобы остаться в Петербурге. Второй тайм начался при счете 1:1, так как в конце первого «Химнасия» показала, что неслучайно носит название, связанное с гимнастикой и фехтованием: именно эти виды спорта культивировались в клубе в первые годы его существования. Буквально фехтовальный выпад гостей привел к тому, что их игрок Агустин Аусменди, получив пас в разрез от партнера, ворвался в штрафную «Зенита» и нанес точный удар в незащищенный угол. Больше ничего интересного на поле не происходило, и счет не изменился. Привлекал внимание только одинокий болельщик клуба «Химнасия» на гостевой трибуне — он каким-то чудом добрался в Петербург из Испании, где проживает, через Эстонию и Ивангород, преодолев 10 тыс. км. Вот это страсть.

Все вечером того же дня ждали, как выступит на чемпионате мира сборная Бразилии, которой предстояло сыграть в 1/8 финала с Норвегией. И бразильцы неожиданно проиграли, получив два мяча от Эрлинга Холанда, форварда «викингов»,— 1:2. Честно говоря, не доводилось видеть такой слабой сборной Бразилии, пять раз в истории выигрывавшей чемпионат мира, на турнире. Ее лучшим игроком, во всяком случае самым стабильным, был защитник Дуглас Сантос, капитан «Зенита». Он провел все пять матчей на чемпионате мира на левом фланге сборной Бразилии, стараясь действовать аккуратно и дисциплинированно. Но в атаке «селесао» ничего не показали. Другой игрок «Зенита» — форвард Луис Энрике, приглашенный тренером Карло Анчелотти на чемпионат мира, принял участие только в первом матче против Марокко, а потом на поле не выходил. Сейчас Сантос и Энрике получат время на отдых, после чего присоединятся к клубу из Петербурга.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет на «Газпром Арене» 8 июля против «Нефтчи» из Узбекистана.

Кирилл Легков