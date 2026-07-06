Politico узнало о пятиминутном телефонном разговоре представителя ЕС с Ушаковым
Глава аппарата председателя Евросовета Педро Лурти в июне дважды звонил помощнику президента России Юрию Ушакову. Первый разговор длился около пяти минут, второй — 30 секунд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
Глава аппарата председателя Евросовета Педро Лурти
Фото: @PedroLourtie
«У этих контактов была лишь одна цель — наладить связь, чтобы, когда придет время, иметь дипломатический канал с Россией для защиты интересов ЕС»,— сказал собеседник Politico.
24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» подтвердил, что офис председателя Евросовета Антониу Кошты дважды связывался с властями РФ. Кто участвовал в разговоре с российской стороны, господин Лавров не уточнял.
Некоторые страны ЕС раскритиковали Евросовет за попытки наладить контакты с Кремлем, сообщало Politico. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что время для разговоров с властями России еще не пришло, а инициативу в будущем должна взять на себя «евротройка» — Франция, Германия и Великобритания.
Подробнее — в материале «Ъ» «Переговорный протест».
Телефонные контакты офиса председателя Евросовета Антониу Кошты с Кремлем, о которых стало известно в июне 2026 года, вызвали неоднозначную реакцию в странах ЕС. Хотя преследуемая цель — поддержание дипломатического канала с Россией для защиты интересов ЕС — была обозначена как неличная инициатива господина Кошты, многие европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, сочли время для таких разговоров неподходящим. Они также выразили мнение, что будущие переговоры с Россией должна взять на себя «евротройка» в составе Франции, Германии и Великобритании.
Эти контакты нарушили негласную политику ЕС не вести прямых переговоров с Москвой с февраля 2022 года, несмотря на то, что Еврокомиссия ранее заявляла о важности сохранения каналов связи с Россией. Более того, некоторые страны, такие как Польша и страны Балтии, настаивают на том, что подобные переговоры могут ослабить давление на Москву. В то же время, другие европейские лидеры, например, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразили понимание необходимости открытого дипломатического канала.
Обсуждения возможности прямых переговоров с Россией активизировались с весны 2026 года, особенно на фоне изменения переговорной позиции РФ по Украине. При этом, несмотря на готовность некоторых европейских чиновников к диалогу, в ЕС отсутствует консенсус относительно того, кто должен выступать переговорщиком, когда именно следует начинать переговоры и что именно предлагать российской стороне. Сама Россия ранее заявляла, что не отказывается от диалога с ЕС, но имеет проблемы с доверием к тем, кто призывает к «стратегическому поражению».
В целом, данные телефонные разговоры являются частью более широких дискуссий в Европейском союзе о стратегии в отношении России, где, с одной стороны, признается необходимость сохранения дипломатических каналов, а с другой — существует сильное сопротивление прямым контактам со стороны ряда стран-членов.