Politico узнало о пятиминутном телефонном разговоре представителя ЕС с Ушаковым

Глава аппарата председателя Евросовета Педро Лурти в июне дважды звонил помощнику президента России Юрию Ушакову. Первый разговор длился около пяти минут, второй — 30 секунд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава аппарата председателя Евросовета Педро Лурти

Фото: @PedroLourtie Глава аппарата председателя Евросовета Педро Лурти

Фото: @PedroLourtie

«У этих контактов была лишь одна цель — наладить связь, чтобы, когда придет время, иметь дипломатический канал с Россией для защиты интересов ЕС»,— сказал собеседник Politico.

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» подтвердил, что офис председателя Евросовета Антониу Кошты дважды связывался с властями РФ. Кто участвовал в разговоре с российской стороны, господин Лавров не уточнял.

Некоторые страны ЕС раскритиковали Евросовет за попытки наладить контакты с Кремлем, сообщало Politico. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что время для разговоров с властями России еще не пришло, а инициативу в будущем должна взять на себя «евротройка» — Франция, Германия и Великобритания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговорный протест».