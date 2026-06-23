Переговорный протест

Глава Евросовета Антониу Кошта может не быть переизбран на эту должность за свои контакты с Россией. Об этом сообщило издание Politico, комментируя скандал вокруг одного из руководителей ЕС, на прошлой неделе связывавшегося с Москвой. Подтвердив сам факт таких контактов, Антониу Кошта подчеркнул, что они не являлись переговорами. Инициатива Кошты еще больше расколола ЕС на два лагеря — сторонников и противников переговоров с РФ. Несмотря на то что противники диалога во главе с Францией и Германией составляют в ЕС численное меньшинство, тон в объединении задают именно они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главными противниками налаживания прямого диалога между Евросоюзом и Россией оказались президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Francois Walschaerts / AP Главными противниками налаживания прямого диалога между Евросоюзом и Россией оказались президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Francois Walschaerts / AP

О сложном положении главы Европейского совета Антониу Кошты, над которым сгущаются тучи, сообщило 22 июня издание Politico. По его информации, возглавивший Евросовет в декабре 2024 года после ухода Шарля Мишеля, Антониу Кошта до последнего времени пользовался полной поддержкой европейских лидеров. Однако ситуация резко изменилась после контактов главы Евросовета с Москвой, которые, как отмечает Politico, застали глав государств и правительств стран ЕС врасплох.

По информации источников газеты, дипломатическая инициатива главы Евросовета, которая вызвала бурю эмоций у европейских союзников, может иметь негативные последствия для перспектив его переизбрания на второй срок.

Кроме того, сложившаяся ситуация подрывает доверие к Антониу Коште в тот критический для Евросоюза момент, когда глава Евросовета курирует напряженные переговоры по следующему семилетнему бюджету ЕС в размере €2 трлн.

Скандал вокруг Антониу Кошты, которого обвиняют в переоценке собственных возможностей и «дипломатической самодеятельности», разразился после того, как 17 июня агентство Bloomberg сообщило, что глава Евросовета пытается установить контакты с Москвой для подготовки переговоров по Украине.

По данным агентства, «один из ключевых советников Кошты» за последние недели «провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту Путину». Согласно утечкам в европейских СМИ, тем самым «ключевым советником» Кошты, который по его указанию контактировал с Москвой, оказался главный помощник председателя Евросовета Педру Лурти.

В ходе состоявшегося 18 июня саммита Евросоюза вопрос о тайных переговорах с Москвой вызвал политический шторм. Сам глава Евросовета не стал отнекиваться, а подтвердил информацию Bloomberg. Однако при этом он призвал не ставить знак равенства между «контактами» и «переговорами».

«Мы прояснили недопонимание. Евросоюз не имеет никакого намерения быть посредником. ЕС находится на стороне Украины во время войны и будет на ее стороне после войны. Что я сделал: через мой аппарат я установил дипломатический канал. Поскольку мы не можем зависеть от других в передаче российских сообщений, и мы должны быть способны доносить наши сообщения до России напрямую»,— заявил Антониу Кошта.

По его словам, параллельно Украина должна «говорить от своего имени», коалиция желающих — заниматься гарантиями безопасности, а Еврокомиссия — отвечать за меры, которыми ЕС будет «принуждать» Россию к переговорам. «К сожалению, время для переговоров еще не пришло»,— добавил глава Евросовета.

Примечательно, что у инициативы Антониу Кошты по налаживанию контактов с Москвой нашлось немало сторонников и одним из первых стал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Комментируя контакты главы Евросовета с российской стороной, он сравнил их с «красным телефоном» времен холодной войны, предназначенным для поддержания канала связи между противостоящими сторонами. «Я дитя холодной войны. Тогда это назвали бы "красным телефоном". По крайней мере, так можно связаться с другой стороной, если нужно передать какое-то сообщение. Или, наоборот, если другая сторона хочет что-то вам сообщить»,— заявил бельгийский премьер.

Пытаясь морально поддержать Кошту, Барт де Вевер сказал ему, что видит в нем именно того европейского представителя, который должен будет говорить с Москвой. «Я только что говорил о вас, Антонио, и хвалил вас! Говорил, что вы единственный, кто может представлять нас, и что мы отправим вас в Москву как можно скорее!» — пошутил де Вевер, обращаясь к вышедшему из зала заседания главе Евросовета.

В ответ Антониу Кошта тоже позволил себе пошутить, заметив, что бельгийский премьер предлагает отправить его в Москву, чтобы не видеть в Брюсселе.

Схожую позицию со своим бельгийским коллегой занял канцлер Австрии Кристиан Штокер. «Я всегда говорил, что выступаю за переговоры и за существование каналов для диалога, потому что любой мир начинается с переговоров. И если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно»,— прокомментировал инициативу главы Евросовета канцлер Штокер.

Однако, несмотря на то что Антониу Кошта был предельно осторожен в своих формулировках и говорил всего лишь о необходимости открытия каналов связи с Москвой, уже сама идея таких контактов показалась европейским сторонникам изоляции России крамольной и не спасла его от резкой критики.

Сторонников взаимодействия с Москвой резко осадил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, призвавший сосредоточиться на дальнейшем наращивании военной помощи Украине, а не на обсуждении мирных переговоров с Россией.

«Мой сегодняшний призыв, прежде всего, к другим европейским коллегам: поддерживайте украинцев, как военной помощью, так и дополнительными финансовыми средствами»,— заявил Роб Йеттен, считающий, что сейчас не время обсуждать мирное урегулирование с Россией.

Главными европейскими тяжеловесами в лагере противников инициативы Антониу Кошты выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, которые, по информации Politico, «пришли в ярость».

Комментируя инициативу Кошты, президент Макрон заявил, что, если переговоры с Россией когда-то состоятся, они должны будут идти по-другому.

«Когда начнутся переговоры, европейцы должны сидеть за столом и у председателя Кошты, в рамках его определенных полномочий, будет свое место. Но вместе с ним там будут и другие страны-члены — он не может представлять их, когда речь идет о гарантиях безопасности, которые станут ключевым элементом любых переговоров»,— еще раз одернул главу Евросовета президент Макрон.

Таким образом, несмотря на то, что на стороне Антониу Кошты оказалось численное большинство европейских лидеров, их мнение не стало преобладающим. Дискуссия в ЕС показала, что тон в Брюсселе по-прежнему задают сторонники продолжения военного конфликта на Украине, которые способны поставить на место и главу Евросовета.

Сергей Строкань