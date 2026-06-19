Politico: Макрон и Мерц раскритиковали руководство Евросовета за контакты с Кремлем
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили с резкой критикой в адрес Евросовета за попытки наладить контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters
По информации собеседников издания, на саммите в Брюсселе господин Макрон и господин Мерц отвергли усилия председателя Европейского совета Антониу Кошты по установлению контактов с Кремлем. С ними согласились Дания, Нидерланды и несколько других стран.
По информации источников, руководитель аппарата господина Кошты Педру Лурти за последние недели дважды кратко связывался с Москвой для создания канала связи с целью защиты интересов ЕС.
Позиция Макрона и Мерца заключается в том, что время для разговоров с Владимиром Путиным еще не пришло, а инициативу в будущем должна взять на себя «евротройка» в составе Франции, Германии и Великобритании. В то же время часть лидеров поддержала господина Кошту. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил, что до тех пор, пока Россия не проявит готовность к диалогу, представлять Евросоюз должен исключительно Антониу Кошта.
Позиция президента Франции Эмманюэля Макрона относительно диалога с Россией претерпела изменения. Ранее он заявлял о необходимости возобновления контактов с Владимиром Путиным, считая, что Европе это «было бы полезно», и даже отмечал, что диалог с российскими властями продолжится, несмотря на критику. В декабре 2025 года и в начале 2026 года Макрон несколько раз подчеркивал важность возобновления дискуссии и отмечал, что европейцам необходимо найти способ для этого.
Однако эта позиция не всегда находила поддержку. В частности, Великобритания ранее не соглашалась с Францией и Италией по вопросу прямых переговоров с президентом Путиным. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявляла, что необходимы доказательства желания Путина к миру. Канцлер Германии Фридрих Мерц также высказывал скепсис, считая нормализацию полноформатных отношений с Владимиром Путиным «почти невозможной». При этом Мерц ранее говорил о готовности к переговорам с Трампом по Украине и даже сотрудничал с Макроном и другими европейскими лидерами по выработке условий урегулирования на Украине.