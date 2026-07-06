Пашинян сопроводил визит в Россию песней Меладзе «Красиво»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Екатеринбург. Он посетит международную промышленную выставку «Иннопром» и встретится с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Пашинян показал видео своего прилета, на котором он выходит из самолета и пробует каравай. Утром, незадолго до вылета в Россию, он также опубликовал ролик под песню Валерия Меладзе «Красиво» со строчками: «Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, красиво ты ушла из нее».

Никол Пашинян примет участие в пленарном заседании «Индустрия 360: Производство без границ» на полях «Иннопрома». Для армянского премьера визит в Россию стал первой рабочей зарубежной поездкой после переизбрания. До этого он побывал в Иране, где посетил церемонию прощания с верховным лидером страны Али Хаменеи.

Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. В мае и июне Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы. Никол Пашинян уверял, что не стремится к кризису в отношениях с Россией.