Пашинян: Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Ереване с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. На совместном брифинге господин Пашинян заявил, что в отношениях с Россией республика руководствуется своими интересами, но не хочет допускать кризиса.
Никол Пашинян
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы никогда не ставили задачи, не поставим, не имеем цели создать кризис в отношениях с Россией. Мы действуем в рамках интересов нашей страны»,— сказал премьер-министр Армении (цитата по «Интерфаксу»).
Никол Пашинян заверил, что Армения «не игнорирует интересы своих международных партнеров». При этом он исключил прекращение сближения с Евросоюзом. «Мы не можем поставить во главу угла интересы других стран. Это логично для любой страны»,— добавил господин Пашинян.
Накануне премьер-министр Армении созвонился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. По данным Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны, они обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере. Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. В мае и июне Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн.
Подробности — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».
Заявление Никола Пашиняна о нежелании кризиса в отношениях с Россией прозвучало на фоне обострения двусторонних связей, вызванного активным сближением Армении с Европейским союзом. Власти Армении активно демонстрируют "европейские устремления", в начале 2025 года парламент Армении принял закон о намерении страны вступить в ЕС, а Еврокомиссия утвердила план либерализации визового режима с Арменией. При этом Россия, в свою очередь, выражает обеспокоенность этим курсом, который, по ее мнению, несовместим с членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Напряженность в отношениях между Арменией и Россией особенно остро проявилась в мае 2026 года, когда Россия ввела ограничения на ввоз ряда армянских продуктов, включая цветы, минеральную воду "Джермук" и алкогольную продукцию. Эти меры последовали за заседанием Совбеза РФ, на котором обсуждалась ситуация вокруг Армении и ее "недружественные шаги". Москва предупредила, что сближение с ЕС грозит Армении утратой членства в ЕАЭС и переходом на европейские цены на газ.
В условиях сложной ситуации, в Армении 7 июня 2026 года пройдут парламентские выборы, которые, по мнению наблюдателей, фактически станут референдумом о внешнеполитическом выборе страны — между Россией и Западом. Несмотря на стремление к евроинтеграции, армянские власти заявляют, что не планируют выходить из ЕАЭС, считая его экономически выгодным, и полагают, что вопрос о параллельной евроинтеграции может быть решен. Однако Москва и ее партнеры по ЕАЭС указывают на невозможность одновременного членства в обоих объединениях.