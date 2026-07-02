Пашинян: Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Ереване с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. На совместном брифинге господин Пашинян заявил, что в отношениях с Россией республика руководствуется своими интересами, но не хочет допускать кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы никогда не ставили задачи, не поставим, не имеем цели создать кризис в отношениях с Россией. Мы действуем в рамках интересов нашей страны»,— сказал премьер-министр Армении (цитата по «Интерфаксу»).

Никол Пашинян заверил, что Армения «не игнорирует интересы своих международных партнеров». При этом он исключил прекращение сближения с Евросоюзом. «Мы не можем поставить во главу угла интересы других стран. Это логично для любой страны»,— добавил господин Пашинян.

Накануне премьер-министр Армении созвонился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. По данным Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны, они обсудили взаимодействие в торгово-экономической сфере. Отношения России и Армении обострились из-за курса последней на сближение с Европой. В мае и июне Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн.

Подробности — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».