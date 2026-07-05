Мишустин встретится с Пашиняном в Екатеринбурге

Премьер-министр России Михаил Мишустин 5–6 июля посетит Свердловскую область, где примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром». В рамках поездки он проведет отдельные встречи с главами правительств Армении, Белоруссии и Киргизии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На 6 июля у Мишустина запланировано выступление на пленарном заседании «Индустрия 360: производство без границ». В дискуссии также примут участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Александр Турчин, Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев.

Помимо участия в пленарной сессии, российский премьер проведет двусторонние переговоры с Касымалиевым, Турчиным и Пашиняном. Ожидается, что на встречах обсудят вопросы экономического и промышленного сотрудничества.

Для Николa Пашиняна поездка в Россию станет первой рабочей зарубежной поездкой после переизбрания. До этого он посещал Иран, где присутствовал на церемонии прощания с верховным лидером страны Али Хаменеи.