Посла Швеции вызвали в МИД России

В МИД России вызвана посол Швеции в Москве Анна Кристина Тереса Юханнессон. Ей напомнят об обязательствах Стокгольма в рамках Венской конвенции, заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Швеции в Москве Анна Кристина Тереса Юханнессон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Швеции в Москве Анна Кристина Тереса Юханнессон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам госпожи Захаровой, посольство России в Швеции и российские дипломаты подвергаются «буквально физическому налету дронов» на регулярной основе. «Напомним и про обязательства Швеции по Венским конвенциям, и по тем заверениям, которые давались по линии Стокгольма»,— сказала она (цитата по ТАСС).

2 июля на территории российского посольства в Швеции упали два дрона, на одном из них был прикреплен муляж взрывного устройства, другой сбросил баллон с краской. Дипмиссия РФ заявила, что местные власти «лишь формально фиксируют атаки». За 2025 год дроны несколько раз атаковали посольство. Россия направила Швеции ноту протеста.