Посла Швеции вызвали в МИД России
В МИД России вызвана посол Швеции в Москве Анна Кристина Тереса Юханнессон. Ей напомнят об обязательствах Стокгольма в рамках Венской конвенции, заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол Швеции в Москве Анна Кристина Тереса Юханнессон
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам госпожи Захаровой, посольство России в Швеции и российские дипломаты подвергаются «буквально физическому налету дронов» на регулярной основе. «Напомним и про обязательства Швеции по Венским конвенциям, и по тем заверениям, которые давались по линии Стокгольма»,— сказала она (цитата по ТАСС).
2 июля на территории российского посольства в Швеции упали два дрона, на одном из них был прикреплен муляж взрывного устройства, другой сбросил баллон с краской. Дипмиссия РФ заявила, что местные власти «лишь формально фиксируют атаки». За 2025 год дроны несколько раз атаковали посольство. Россия направила Швеции ноту протеста.
Инциденты с дронами, атакующими российские дипломатические представительства в Швеции, имеют систематический характер и продолжаются с мая 2024 года, неоднократно подвергая нападениям как Посольство России в Швеции, так и его торгово представительство. Российские дипломаты обвиняют Швецию в невыполнении обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, поскольку шведские власти, по их мнению, не предпринимают адекватных мер для обеспечения безопасности дипмиссий.
Российская сторона неоднократно выражала протест в связи с этими инцидентами. В частности, МИД России уже высказывал Швеции решительный протест из-за атаки беспилотника на торговое представительство РФ в Стокгольме в июле 2025 года. Кроме того, Россия отзывала согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге и пяти шведских дипломатов объявляли персонами нон грата в ответ на высылку российских дипломатов. Эти события подчеркивают напряженность в отношениях между двумя странами, усугубляемую взаимными обвинениями, в том числе в части «русофобской кампании в Швеции» и нарушении воздушного пространства.