Два дрона атаковали посольство России в Швеции
Российское посольство в Швеции снова подверглось атаке БПЛА. К одному дрону был прикреплен муляж взрывного устройства, другой сбросил на территорию баллон с красной краской, сообщила дипмиссия.
«Мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо — не получится», — заявили в посольстве.
Дипломаты отметили, что «подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер». Хотя шведские власти обязаны обеспечивать безопасность иностранных диппредставительств, фактически местные правоохранительные органы «лишь формально фиксируют атаки», добавили в посольстве.
«К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки, более, чем за два года так и не привело», — указано в сообщении. Дипломаты возложили ответственность за происходящее на шведскую сторону.
Инциденты с дронами, которые сбрасывают краску или муляжи взрывных устройств на российские диппредставительства в Швеции, включая посольство и торговое представительство, являются систематическими и продолжаются уже более двух лет. За этот период было зафиксировано более 20 подобных атак. Российская сторона неоднократно обращалась к шведским властям, включая шведскую полицию и МИД Швеции, с призывами пресечь эти действия, однако, по заявлению российского посольства, расследования не привели к результатам, и виновные не были найдены.
Российские дипломаты обвиняют Швецию в невыполнении обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая предусматривает обеспечение безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. МИД России выражал решительный протест шведским властям в связи с этими инцидентами, требуя принятия исчерпывающих мер. Также сообщалось, что Следственный комитет России инициировал запрос в МИД РФ для выяснения обстоятельств этих атак.
В диппредставительстве РФ считают, что шведские власти демонстрируют «пренебрежительное отношение» к дипломатическому иммунитету российских учреждений и собственному шведскому законодательству, расценивая бездействие властей как «политическую позицию страны». Кроме того, подобные инциденты фиксировались не только в Швеции; так, посольство России в Дании также называло провокацией инциденты с дронами над датскими аэропортами, хотя датские власти обвиняли в них Россию. Сама Россия также сталкивалась с аналогичными обвинениями, например, со стороны Молдавии и Румынии, вызывавшими российских послов из-за предполагаемых нарушений воздушного пространства беспилотниками.