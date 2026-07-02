Два дрона атаковали посольство России в Швеции

Российское посольство в Швеции снова подверглось атаке БПЛА. К одному дрону был прикреплен муляж взрывного устройства, другой сбросил на территорию баллон с красной краской, сообщила дипмиссия.

«Мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо — не получится», — заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что «подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер». Хотя шведские власти обязаны обеспечивать безопасность иностранных диппредставительств, фактически местные правоохранительные органы «лишь формально фиксируют атаки», добавили в посольстве.

«К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки, более, чем за два года так и не привело», — указано в сообщении. Дипломаты возложили ответственность за происходящее на шведскую сторону.