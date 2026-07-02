Россия направила ноту протеста Швеции из-за атаки дронов на посольство

Россия направила ноту протеста Министерству иностранных дел Швеции в связи с атакой дронов на посольство в Стокгольме. Об этом сообщил «Вестям» чрезвычайный и полномочный посол в Швеции Сергей Беляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Посольство России в Швеции Фото: Посольство России в Швеции

Полиция начала расследование инцидента. «В очередной раз выражаем надежду, точнее сказать, требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования»,— сказал господин Беляев.

Два дрона упали вблизи российского посольства 2 июля, на одном из них был прикреплен муляж взрывного устройства, другой — сбросил баллон с краской. Господин Беляев допустил, что они были запущены из Стокгольма. Дипмиссия заявила, что «подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер», а местные власти «лишь формально фиксируют атаки». За 2025 год дроны несколько раз атаковали посольство.