Россия направила ноту протеста Швеции из-за атаки дронов на посольство
Россия направила ноту протеста Министерству иностранных дел Швеции в связи с атакой дронов на посольство в Стокгольме. Об этом сообщил «Вестям» чрезвычайный и полномочный посол в Швеции Сергей Беляев.
Фото: Посольство России в Швеции
Полиция начала расследование инцидента. «В очередной раз выражаем надежду, точнее сказать, требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования»,— сказал господин Беляев.
Два дрона упали вблизи российского посольства 2 июля, на одном из них был прикреплен муляж взрывного устройства, другой — сбросил баллон с краской. Господин Беляев допустил, что они были запущены из Стокгольма. Дипмиссия заявила, что «подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер», а местные власти «лишь формально фиксируют атаки». За 2025 год дроны несколько раз атаковали посольство.
Инциденты с дронами, подобные атакам на российское посольство в Стокгольме, стали систематическими и для самого торгового представительства России в Швеции. Например, c мая 2024 года на его территорию было совершено более 20 таких атак, одной из которых было сбрасывание пакета с краской с БПЛА 8 ноября 2025 года. Российская сторона расценивает такие происшествия как «политический сигнал со стороны шведских властей», особенно учитывая, что территория торгового представительства имеет дипломатические привилегии согласно Венской конвенции, обязывающей принимающее государство обеспечивать её неприкосновенность.
В целом, атаки дронов являются актуальной проблемой для российских дипломатических миссий в различных странах. Ранее, 18 марта 2024 года, Россия направляла ноту протеста властям США из-за препятствий, созданных секретной службой Госдепартамента, для российских граждан у посольства РФ в Вашингтоне во время голосования на президентских выборах. Аналогично, в Финляндии послу России в мае 2025 года вручили ноту протеста в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства со стороны российских военных самолетов. Кроме того, в сентябре 2025 года посольство РФ в Лондоне заявило, что МИД Великобритании не смог предоставить доказательств вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши, в то время как 46 стран-участниц Совбеза ООН возложили ответственность на Россию за инцидент с дронами в Польше.