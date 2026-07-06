В Пулково задержаны или отменены около 20 рейсов на фоне временных ограничений

Утром 6 июля в аэропорту Пулково зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, изменения в расписании коснулись порядка 20 вылетов. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Задержки затронули рейсы в Сочи, Калининград, Казань, Тюмень, Архангельск, Владикавказ, Уфу, Грозный, Челябинск, Касабланку и Саратов. Кроме того, отменены семь вылетов в Москву. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями расписания и сохранять спокойствие. Причины введения ограничений в Росавиации не уточнили.

Кирилл Конторщиков