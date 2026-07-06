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Загрузка электрозаправок в Петербурге выросла на фоне бензинового кризиса

На фоне перебоев с бензином российские электрозарядные станции фиксируют резкий рост востребованности. По данным «Делового Петербурга», за последние недели загрузка ЭЗС увеличилась на 15–20%, а в «Росатоме» сообщили о 40-процентном скачке спроса в конце июня.

Очередей на зарядных станциях, в отличие от АЗС, пока не наблюдается

Очередей на зарядных станциях, в отличие от АЗС, пока не наблюдается

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Очередей на зарядных станциях, в отличие от АЗС, пока не наблюдается

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Главными драйверами роста стали владельцы гибридных автомобилей, которые переключились на электротягу, стремясь снизить зависимость от ситуации на топливном рынке. При этом очередей на зарядных станциях, в отличие от АЗС, пока не наблюдается.

Кирилл Конторщиков

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