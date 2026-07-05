Мишустин заявил о планах поддержать создание медкластера в Свердловской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал на встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером о планах выделить средства из федерального бюджета на создание медицинского кластера в регионе. Как пояснил глава Среднего Урала в своем Telegram-канале, проект предусматривает трансформацию Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) в современное учебное заведение с образовательной, научной, жилищной и спортивной инфраструктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Михаил Мишустин (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В начале встречи господин Мишустин напомнил, что федеральное правительство полностью профинансировало строительство трех новых учебных корпусов кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском, которые президент Владимир Путин открыл в январе 2026 года. «Идут также работы с оснащением социальной инфраструктурой, надеюсь, что будут выполнены те обязательства, которые давал бизнес на реализацию этих программ»,— добавил премьер-министр.

Денис Паслер заверил, что все работы по оснащению будут завершены до сентября, чтобы студенты могли приступить к учебе. «Объект замечательный, он лучший в регионе»,— отметил губернатор, добавив, что у него есть «еще одно предложение» по объекту аналогичного масштаба.

«Это медицинский кластер, медицинский университет. Он у нас с хорошими традициями, федеральный министр его закончил (министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.— "Ъ-Урал"). При этом объект очень старый, в ряде объектов культурного наследия (ОКН) находится, 1 тыс. студентов там учится. По этому объекту, если будет возможность, хотел бы переговорить, потому что у нас там есть и инвестор, и регион готов»,— обратился он к премьер-министру, отметив, что власти рассчитывают реализовать проект в 2028-2030 годах.

Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство РФ включится в софинансирование по реализации медкластера. «Обязательно будем поддерживать, нужно посмотреть детали. Это важное направление, мне об этом министр докладывал как раз на днях»,— сказал он, пожелав исполнения всех проектов.

Соглашение о создании медкластера было подписано в 2018 году. Стоимость проекта тогда оценили в 30 млрд руб. Первым этапом станет переезд Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) из здания с улицы Репина. Начать строительство нового объекта планировалось в 2022 году за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования должен был составить 7,3 млрд руб. Вторым этапом создания кластера станет строительство нового здания УГМУ — корпусов и общежитий. После окончания работ планируется, что вуз переедет из центра города. Кроме того, прорабатывался вариант, чтобы создать на территории кластера кампус с общежитиями для четырех свердловских университетов: горного университета (УГГУ), юридического (УрГЮУ), экономического (УрГЭУ) и УГМУ. «Этому проекту — быть. Мы на сегодняшний день нашли возможность финансирования этого кластера. Поэтому только пожелаю вам удачи, чтобы строители оправдали все надежды»,— подчеркнул Михаил Мишустин в июле 2021 года.

Денис Паслер подписал соглашение с правительством РФ о строительстве медкластера в Академическом районе Екатеринбурга летом 2025 года, он будет включать в себя комплексы зданий Уральского НИИ ОММ и УГМУ. В том же году на эти цели в областном бюджете предусмотрели 4,5 млрд руб. В октябре 2025-го Михаил Мишустин включил проект по созданию комплекса зданий Уральского НИИ ОММ за 10 мрлд руб. в Академическом в перечень объектов госпрограммы «Строительство».

Ранее, в 2021 году, власти сообщали о выделении 7,5 млрд руб. из федеральной казны на строительство медкластера, в 2023 году — о направлении 1,35 млрд руб. из российского бюджета на возведение зданий Уральского НИИ ОММ.

Василий Алексеев