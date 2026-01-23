Владимир Путин открыл три новых корпуса в кампусе УрФУ в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл три новых корпуса в составе кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) имени Б. Н. Ельцина в Новокольцовском районе Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: полпредство УрФО Фото: полпредство УрФО Следующая фотография 1 / 2 Фото: полпредство УрФО Фото: полпредство УрФО

Президент отметил, что кампус — это важная часть научно-образовательного пространства. Он также поздравил студентов УрФУ с наступающим праздником — Днем российского студенчества (25 января). В завершение исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков пригласил Владимира Путина посетить кампус во время Международного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге.

«Архитектура кампуса создана для максимальной плотности коммуникации студентов, исследователей и сотрудников предприятий-партнеров. С тысячами индустриальных компаний мы уже выстроили работающий механизм. Это дает возможность нашим студентам работать над реальными задачами ведущих предприятий страны»,— отметил и.о. ректора Илья Обабков.

Как сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, на территории кампуса запущены в эксплуатацию Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт экономики и управления и Специализированный учебно-научный центр. Общая площадь корпусов превышает 100 тысяч квадратных метров. В новых зданиях будут обучаться 8 тысяч студентов и более 1 тысячи лицеистов. Для них созданы современные аудитории, коворкинги, лаборатории, спортивные залы, библиотеки. «Создание студенческого кампуса в Екатеринбурге – это важная инвестиция в нашу молодежь и значимый шаг к укреплению научно-технологического суверенитета страны»,— добавил полпред.

Напомним, на проектирование и строительство нового кампуса из федерального бюджета правительство РФ выделило 20 млрд руб. Переезд институтов и СУНЦ в новые здания запланирован на сентябрь 2026 года.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что УрФУ включили в пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.