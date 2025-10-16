Мишустин включил строительство НИИ ОММ в Академическом районе в госпрограмму

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в Академическом районе Екатеринбурга в перечень объектов госпрограммы «Строительство», следует из информации на сайте правительства РФ.

Построить комплекс площадью 35,3 тыс. кв. м на 258 коек предполагается к 2029 году — разместить его планируют в границах улиц Амундсена — Академика Сахарова. Стоимость проекта оценивается более чем в 10 млрд руб.

Сейчас НИИ ОММ находится на улице Репина, 1 около «Екатеринбург Арены», здание института в стиле конструктивизма было построено в 1929-1930 годах. В 2020 году его признали памятником архитектуры. Вопрос о переезде в Академический район поднимается более 10 лет: ранее стоимость новых помещений оценивалась в 7,3 млрд руб., их планировали построить до 2027 года. В 2024 году на строительство из федерального бюджета собирались выделить 1,35 млрд руб.

Напомним, летом глава Свердловской области Денис Паслер подписал соглашение с Правительством РФ о строительстве медицинского кластера в Академическом районе. На строительство кластера выделили 4,5 млрд руб. Его частью станут комплексы зданий НИИ ОММ и Уральского государственного медицинского университета (УГМУ).

Ирина Пичурина