Директора выставочного комплекса в Севастополе задержали по делу о мошенничестве

Как стало известно «Ъ», организатора и директора музейно-выставочного комплекса Российской государственной художественной галереи (РГХГ) в Севастополе Виталия Зотова задержали по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

54-летний Виталий Зотов был задержан 11 июня в Севастополе. Уголовное дело в отношении него местная полиция возбудила в мае. Заявление подала Ирина Лисина, супруга заместителя директора по безопасности РГХГ.

По данным госпожи Лисиной, 8 июля 2024 года она передала Виталию Зотову под расписку 20,57 млн руб. Деньги, по словам директора галереи, предназначались для погашения долгов перед двумя другими кредиторами — в общей сложности более 26 млн руб.

Адвокат госпожи Лисиной Дмитрий Ильчаков сообщил, что Виталий Зотов, обращаясь к его доверительнице за займом, «делал упор на то, что, если он не рассчитается с долгами, его и его команду, включая службу безопасности, могут уволить».

Вернуть средства директор галереи обещал до 31 декабря 2025 года, однако не сделал этого. Когда Ирина Лисина лично приехала в Крым выяснить сроки возврата, он заявил, что денег нет, и предложил ей «встать в очередь вместе с другими кредиторами», добавил адвокат Ильчаков.

На допросе в статусе обвиняемого Виталий Зотов отрицал факт займа, а предъявленную расписку с его подписью назвал незнакомой. Следствие назначило почерковедческую экспертизу, от результатов которой во многом зависит дальнейшая судьба директора. На очной ставке с Ириной Лисиной он отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Ленинский районный суд Севастополя по ходатайству следствия избрал Виталию Зотову в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Ограничений на исполнение служебных обязанностей суд не наложил. Поэтому директор продолжает готовиться к открытию «национального музея изобразительных искусств» в Севастополе и планирует лично в нем участвовать.