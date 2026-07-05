Галериста попросили вернуть занятое

В Крыму под уголовное преследование попал Виталий Зотов, организатор и директор музейно-выставочного комплекса Российской государственной художественной галереи (РГХГ). Господин Зотов, получивший из бюджета на организацию выставок более 150 млн руб., обвиняется в мошенничестве с заемными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 54-летний Виталий Зотов был задержан 11 июня 2026 года в Севастополе. Произошло это в рамках возбужденного в мае этого года местной полицией уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование в отношении родившегося в Хабаровске, зарегистрированного в Москве, а работающего в Севастополе господина Зотова было начато по заявлению Ирины Лисиной, супруги заместителя директора по безопасности РГХГ.

РГХГ — художественный музей федерального значения. Расположен на мысе Хрустальном в Севастополе. Музейно-выставочный комплекс был учрежден 9 августа 2019 года по распоряжению правительства РФ. Проект реализовали в декабре 2025 года. Задача галереи — сохранение и пополнение объектов культурного наследия, в том числе современного, а также создание образовательных и просветительских проектов для жителей Севастополя, россиян и гостей города. Общая площадь комплекса, спроектированного австрийским архитектором Вольфом Приксом,— более 14 тыс. кв. м, из которых 3 тыс. кв. м занимают выставочные залы. Музей рассчитан на одновременное посещение 800 человек.

По данным заявителя, 8 июля 2024 года под расписку госпожа Лисина одолжила Виталию Зотову 20,57 млн руб. По словам галериста, деньги ему понадобились, чтобы рассчитаться с двумя другими кредиторами, которым он задолжал в общей сложности более 26 млн руб.

«Обращаясь к моей доверительнице с просьбой о займе, господин Зотов делал упор на то, что, если он не рассчитается с долгами, его и его команду, включая службу безопасности, могут уволить»,— заявил “Ъ” адвокат Дмитрий Ильчаков, представляющий интересы Ирины Лисиной.

Вернуть деньги последней Виталий Зотов обещал до 31 декабря 2025 года, однако этого так и не произошло, после чего от потерпевшей и последовало заявление в полицию. «Когда моя доверительница приехала в Крым лично, чтобы выяснить, когда господин Зотов намерен вернуть ей деньги, тот заявил, что их у него нет, и предложил встать в очередь вместе с другими кредиторами»,— добавил адвокат Ильчаков.

Отметим, что в сентябре 2021 года Арбитражный суд Москвы по заявлению кредитора Станислава Павлова, у которого, как и у Ирины Лисиной, Виталий Зотов под расписку занял более 18 млн руб., признал последнего банкротом. При этом наложенный судом в августе 2023 года на должника запрет выезжать за границу не мешает ему продолжать путешествовать по миру. Например, в ноябре того же 2023 года, по словам кредиторов, он летал в Объединенные Арабские Эмираты, а в марте этого года — в Мексику.

На допросе в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела Виталий Зотов заявил, что денег ни у кого не занимал, а когда ему была предъявлена данная госпоже Лисиной расписка с его подписью, он заявил, что впервые ее видит. В этой связи следствие назначило почерковедческую экспертизу, от результатов которой во многом будет зависеть дальнейшая участь директора музейно-выставочного комплекса РГХГ. На очной ставке с Ириной Лисиной обвиняемый Зотов отвечать на какие-либо вопросы отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против самого себя.

По ходатайству следствия Ленинский райсуд Севастополя в качестве меры пресечения избрал Виталию Зотову запрет определенных действий. А поскольку никаких ограничений, связанных с исполнением своих служебных обязанностей в РГХГ на него суд не наложил, то господин Зотов продолжает готовиться к открытию «национального музея изобразительных искусств» в Севастополе и планирует лично участвовать в нем.

В этой связи адвокат Ильчаков направил в адрес председателя СКР Александра Бастрыкина обращение с просьбой обратить внимание на расследование уголовного дела в отношении Виталия Зотова. По мнению защитника, уже само назначение его на занимаемую должность, где якобы именно он, а не генеральный директор РГХГ Дмитрий Ягушкин «осуществляет полное распоряжение государственными деньгами и дорогими экспозиционными картинами», вызывает множество вопросов. К тому же, когда это назначение в 2020 году состоялось, добавил адвокат, окончивший МАИ господин Зотов не имел высшего профильного образования.

Перед публикой крупнейшая на юге России художественная галерея с экспозицией из различных музеев страны, включая 40 привезенных из Курска полотен художника Александра Дейнеки, открыла двери 30 июня.

Виталий Зотов комментировать ситуацию в разговоре с “Ъ” не стал, пояснив, что ему нужно посоветоваться с адвокатом.

Олег Рубникович