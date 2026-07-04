Главные новости к вечеру 4 июля

В Петербурге в ходе утренней атаки сбито 72 БПЛА. Утром нападению беспилотников подверглась и Ленинградская область. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, над небом Ленобласти сбито 67 БПЛА.

После атаки БПЛА в Ленобласти повреждены дома, пострадала женщина. Массовая атака БПЛА была отражена силами противовоздушной обороны.

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Знакомый мужчины рассказал подробности его биографии. По его словам, ранее подозреваемый был судим за разбой и после освобождения занимался строительным бизнесом.

В Карелии установили минимальный отпуск бензина в 10 литров на автомобиль. Мера будет действовать на всей территории региона.

Суд вернул прокурору дело журналиста-иноагента Сергея Ковальченко. Материалы направили на устранение нарушений, выявленных при расследовании.

Карина Дроздецкая