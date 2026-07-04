Суд вернул прокурору дело журналиста-иноагента Сергея Ковальченко

Мировой судья в Санкт-Петербурге вернул прокурору уголовное дело в отношении журналиста-иноагента Сергея Ковальченко (признан в РФ иностранным агентом). Материалы направили на устранение нарушений, выявленных при расследовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналиста обвиняют по ч. 1 ст. 330.1 УК РФ — уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Журналиста обвиняют по ч. 1 ст. 330.1 УК РФ — уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предварительное слушание по делу прошло 2 июля. Журналиста-иноагента обвиняют по ч. 1 ст. 330.1 УК РФ — в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. По версии следствия, после неоднократного привлечения к административной ответственности он продолжал публиковать материалы в своем Telegram-канале без обязательной маркировки.

Суд указал, что в материалах дела есть противоречия, связанные с возбуждением уголовного дела и предъявленным обвинением. Кроме того, в постановлении отмечается, что следствие не обосновало мотив преступления, а также не представило документы, подтверждающие вручение обвинительного заключения обвиняемому и его защитнику.

В связи с выявленными нарушениями суд вернул уголовное дело прокурору. Мера пресечения в отношении журналиста-иноагента не избиралась.

Карина Дроздецкая