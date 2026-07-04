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Суд вернул прокурору дело журналиста-иноагента Сергея Ковальченко

Мировой судья в Санкт-Петербурге вернул прокурору уголовное дело в отношении журналиста-иноагента Сергея Ковальченко (признан в РФ иностранным агентом). Материалы направили на устранение нарушений, выявленных при расследовании.

Журналиста обвиняют по ч. 1 ст. 330.1 УК РФ — уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах

Журналиста обвиняют по ч. 1 ст. 330.1 УК РФ — уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Журналиста обвиняют по ч. 1 ст. 330.1 УК РФ — уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предварительное слушание по делу прошло 2 июля. Журналиста-иноагента обвиняют по ч. 1 ст. 330.1 УК РФ — в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. По версии следствия, после неоднократного привлечения к административной ответственности он продолжал публиковать материалы в своем Telegram-канале без обязательной маркировки.

Суд указал, что в материалах дела есть противоречия, связанные с возбуждением уголовного дела и предъявленным обвинением. Кроме того, в постановлении отмечается, что следствие не обосновало мотив преступления, а также не представило документы, подтверждающие вручение обвинительного заключения обвиняемому и его защитнику.

В связи с выявленными нарушениями суд вернул уголовное дело прокурору. Мера пресечения в отношении журналиста-иноагента не избиралась.

Карина Дроздецкая

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