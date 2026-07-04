Глава Сочи заявил, что запасов топлива на курорте достаточно

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил об участии в заседании оперативного штаба по вопросам обеспечения Краснодарского края топливом, которое провел губернатор региона Вениамин Кондратьев. Основными темами обсуждения стали надежность поставок и обеспечение бесперебойной работы автозаправочных станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам мэра курорта, поставки топлива в регион осуществляются в штатном режиме, а ситуация в Сочи остается стабильной. Он отметил, что имеющихся запасов достаточно для обеспечения текущих потребностей.

Согласно приведенным данным, бензин в настоящее время доступен на 39 автозаправочных станциях города, дизельное топливо — на 47 АЗС.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион получил дополнительные резервы топлива при поддержке федерального центра. Вместе с тем он отмечал, что часть заправочных станций продолжает работать с перебоями из-за нарушений логистических цепочек поставок. По словам главы региона, для стабилизации ситуации организована координация поставок в ручном режиме с участием властей и профильных компаний.

Вячеслав Рыжков