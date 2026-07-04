В Сочи прокуратура проверяет травмирование человека в парке аттракционов «Ривьера»

Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку по факту инцидента, произошедшего в парке аттракционов «Ривьера». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, в результате происшествия травмы получил один человек. Несовершеннолетние, как уточняется, не пострадали.

В рамках проверки прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований при эксплуатации аттракционной техники. В ведомстве отметили, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В соцсетях ранее появилась информация о том, что на одном из аттракционов в парке во время движения оторвалась вагонетка. Инцидент, как утверждается, произошел вечером в четверг: во время заезда первая вагонетка, в которой находились три человека, неожиданно отцепилась от состава и рухнула вниз.

Вячеслав Рыжков