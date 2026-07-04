В Сочи прокуратура проверяет травмирование человека в парке аттракционов «Ривьера»
Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку по факту инцидента, произошедшего в парке аттракционов «Ривьера». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительным данным, в результате происшествия травмы получил один человек. Несовершеннолетние, как уточняется, не пострадали.
В рамках проверки прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований при эксплуатации аттракционной техники. В ведомстве отметили, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В соцсетях ранее появилась информация о том, что на одном из аттракционов в парке во время движения оторвалась вагонетка. Инцидент, как утверждается, произошел вечером в четверг: во время заезда первая вагонетка, в которой находились три человека, неожиданно отцепилась от состава и рухнула вниз.