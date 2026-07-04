Директор панорамы в Севастополе рассказал об ущербе зданию после удара ВСУ

Крыше и зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» нанесен «существенный ущерб» после атаки дрона ВСУ, заявил директор музея Михаил Смородкин. Точные сроки реставрационных работ станут известны после обследования здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минкультуры России Фото: Минкультуры России

Как пояснил господин Смородкин, нужно дождаться проведения обследования здания и крыши. На основе полученных данных должны разработать научно-проектную документацию. После нужно будет получить финансирование и приступить к выполнению работ. Сроки обследования крыши — ориентировочно четыре недели, однако со сроками ремонтно-реставрационных работ здания панорамы «все сложнее», уточнил директор музея.

«Серьезно повреждена крыша, зданию нанесен существенный ущерб, размер которого только предстоит оценить в рамках разработки научно-проектной документации»,— рассказал «РИА Новости» Михаил Смородкин.

Ночью 10 июня из-за удара ВСУ в музее обороны Севастополя начался пожар. Его площадь составила 600 кв. м, потушили возгорание к утру 11 июня. Более 90% полотна, созданного в 1954 году, было утрачено. Однако подлинные фрагменты работы Франца Рубо 1905 года не пострадали, так как готовились к экспозиции в другом филиале. Директор музея говорил, что восстановление панорамы может занять от четырех месяцев до трех лет. Минкульт уверял, что кровлю музея восстановят в срочном порядке.