Директор панорамы в Севастополе рассказал об ущербе зданию после удара ВСУ
Крыше и зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» нанесен «существенный ущерб» после атаки дрона ВСУ, заявил директор музея Михаил Смородкин. Точные сроки реставрационных работ станут известны после обследования здания.
Фото: Минкультуры России
Как пояснил господин Смородкин, нужно дождаться проведения обследования здания и крыши. На основе полученных данных должны разработать научно-проектную документацию. После нужно будет получить финансирование и приступить к выполнению работ. Сроки обследования крыши — ориентировочно четыре недели, однако со сроками ремонтно-реставрационных работ здания панорамы «все сложнее», уточнил директор музея.
«Серьезно повреждена крыша, зданию нанесен существенный ущерб, размер которого только предстоит оценить в рамках разработки научно-проектной документации»,— рассказал «РИА Новости» Михаил Смородкин.
Ночью 10 июня из-за удара ВСУ в музее обороны Севастополя начался пожар. Его площадь составила 600 кв. м, потушили возгорание к утру 11 июня. Более 90% полотна, созданного в 1954 году, было утрачено. Однако подлинные фрагменты работы Франца Рубо 1905 года не пострадали, так как готовились к экспозиции в другом филиале. Директор музея говорил, что восстановление панорамы может занять от четырех месяцев до трех лет. Минкульт уверял, что кровлю музея восстановят в срочном порядке.
Ночью 10 июня 2026 года в Музее обороны Севастополя начался пожар после удара дрона ВСУ. Площадь возгорания составила 600 кв. м, оно было потушено к утру 11 июня. При этом более 90% полотна, созданного реставраторами в 1954 году, было утрачено. Это не первый случай повреждения панорамы: 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание также было частично разрушено и загорелось, но тогда пожарные и военные спасли 86 фрагментов полотна, и после войны оно было воссоздано советскими художниками.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что здание музея уже подвергалось атакам во время Второй мировой войны, и отметил, что городские власти принимают меры для защиты от атак беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что объект будет восстановлен, и назвал удары ВСУ по историческим объектам «варварским актом», подчеркивающим «правоту России в борьбе за российские регионы». Сроки восстановления панорамы, по словам директора музея Михаила Смородкина, могут занять от четырех месяцев до трех лет, а ЮНЕСКО осудило удар по культурному объекту.