Кровлю музея «Оборона Севастополя» восстановят в срочном порядке
Кровлю музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которая была уничтожена 10 июня в результате атаки БПЛА, восстановят в срочном порядке. Это нужно, чтобы защитить стены и внутренние помещения от осадков, следует из пресс-релиза Минкультуры.
Фото: Минкультуры России
Поврежденный музей-панораму осмотрел заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин вместе с директором музея Михаилом Смородкиным.
Выявленные повреждения:
- зафиксированы значительные повреждения предметного плана;
- в пространстве «круговая галерея» обрушилась часть перекрытий, от зонта-рефлектора остался алюминиевый каркас, светоотражающий материал сгорел;
- в экспозиционных залах частично повреждены инженерные сети отопления, вентиляции, видеонаблюдения;
- отреставрированный кораблик на бельведере здания, покрытый сусальным золотом, гипсовые барельефы, требующие частичной реставрации.
В удовлетворительном состоянии:
- фасад здания;
- элементы остекления дверных и оконных заполнений.
Уцелели:
- все скульптурные композиции — бюсты, размещенные по периметру здания;
- вестибюль и рабочие кабинеты сотрудников на входе в здание;
- витражное панно;
- декоративные ограждения и перила из латуни на винтовой лестнице и смотровой площадке;
- мраморный пол внутри здания;
- декоративные элементы входной группы;
- скульптурный бюст Франца Рубо.
В Минкультуры сообщили, что после восстановления кровли проведут ремонтно-реставрационные работы внутри здания. «Только после восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определения подрядчика для выполнения этих работ», — отметили в ведомстве.
Как ранее сообщали в пресс-службе музея, более 90% полотна, созданного реставраторами в 1954 году, при ударе беспилотника 10 июня было утрачено, но подлинные фрагменты работы Франца Рубо 1905 года повреждений не получили (они готовились к экспозиции в филиале музея). Директор музея Михаил Смородкин говорил, что реставрационные работы могут занять от четырех месяцев до трех лет.