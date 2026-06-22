Кровлю музея «Оборона Севастополя» восстановят в срочном порядке

Кровлю музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которая была уничтожена 10 июня в результате атаки БПЛА, восстановят в срочном порядке. Это нужно, чтобы защитить стены и внутренние помещения от осадков, следует из пресс-релиза Минкультуры.

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Поврежденный музей-панораму осмотрел заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин вместе с директором музея Михаилом Смородкиным.

Выявленные повреждения:

зафиксированы значительные повреждения предметного плана;

в пространстве «круговая галерея» обрушилась часть перекрытий, от зонта-рефлектора остался алюминиевый каркас, светоотражающий материал сгорел;

в экспозиционных залах частично повреждены инженерные сети отопления, вентиляции, видеонаблюдения;

отреставрированный кораблик на бельведере здания, покрытый сусальным золотом, гипсовые барельефы, требующие частичной реставрации.

В удовлетворительном состоянии:

фасад здания;

элементы остекления дверных и оконных заполнений.

Уцелели:

все скульптурные композиции — бюсты, размещенные по периметру здания;

вестибюль и рабочие кабинеты сотрудников на входе в здание;

витражное панно;

декоративные ограждения и перила из латуни на винтовой лестнице и смотровой площадке;

мраморный пол внутри здания;

декоративные элементы входной группы;

скульптурный бюст Франца Рубо.

В Минкультуры сообщили, что после восстановления кровли проведут ремонтно-реставрационные работы внутри здания. «Только после восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определения подрядчика для выполнения этих работ», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщали в пресс-службе музея, более 90% полотна, созданного реставраторами в 1954 году, при ударе беспилотника 10 июня было утрачено, но подлинные фрагменты работы Франца Рубо 1905 года повреждений не получили (они готовились к экспозиции в филиале музея). Директор музея Михаил Смородкин говорил, что реставрационные работы могут занять от четырех месяцев до трех лет.