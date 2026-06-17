Глава музея обороны Севастополя оценил сроки восстановления панорамы

Восстановление панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» может занять от четырех месяцев до трех лет. Об этом рассказал директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визит делегации депутатов Национального Собрания и членов Сената Франции в Музей героической обороны и освобождения Севастополя — панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Визит делегации депутатов Национального Собрания и членов Сената Франции в Музей героической обороны и освобождения Севастополя — панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Будет собрана специальная коллегия художников и отобрана группа, которая будет заниматься восстановлением»,— сообщил глава музея (цитата по ТАСС). Он отметил, что после пожара 1942 года группа из 19 специалистов восстанавливала полотно три года.

При этом, по словам господина Смородкина, панораму «Бородинская битва», которая пострадала при пожаре в 1960-х годах, художники Студии имени М. Грекова восстанавливали четыре месяца. «То есть между четырьмя месяцами и тремя годами, на эти сроки мы смотрим»,— указал директор музея.

Ночью 10 июня из-за удара ВСУ в музее обороны Севастополя начался пожар. Его площадь составила 600 кв. м, потушили возгорание к утру 11 июня. Обошлось без пострадавших. Более 90% полотна, созданного реставраторами в 1954 году, было утрачено. Однако подлинные фрагменты работы Франца Рубо 1905 года не пострадали, так как готовились к экспозиции в другом филиале. Удар осудило ЮНЕСКО. Помощь в восстановлении панорамы предложила Академия художеств им. Репина.