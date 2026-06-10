Подлинные фрагменты полотна Франца Рубо не пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

После повреждения здания музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» власти и сотрудники музея уточнили, что подлинные фрагменты полотна художника Франца Рубо не пострадали. Как отмечается в сообщении музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, в здании находилась панорама, созданная в 1954 году коллективом из 19 советских художников под руководством Владимира Яковлева, а после его смерти — Павла Соколова-Скаля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В музейном фонде сохраняются 39 оригинальных фрагментов работы Франца Рубо, спасенных во время Великой Отечественной войны. Два из них — фрагменты под условными названиями «Атака» и «Левее Юферова» — впервые представят широкой публике на выставке «РУБО. 170», которая откроется 11 июня в кинотеатре «Украина» в Севастополе.

Как сообщили в музее, эти части исторического полотна пережили бомбардировку и пожар 1942 года, эвакуацию, многолетнее хранение и реставрацию в Москве. Работы были восстановлены специалистами Государственного научно-исследовательского института реставрации и переданы Музею обороны Севастополя музеем-заповедником «Бородинская битва».

Экспозиция будет работать с 11 июня по 25 октября 2026 года и приурочена к 170-летию художника Франца Рубо и завершения Крымской войны. Помимо оригинальных фрагментов панорамы посетителям представят эскизы и этюды художника, образцы вооружения и обмундирования периода Крымской войны, а также документы, награды и материалы, посвященные жизни и творчеству мастера. В подготовке выставки приняли участие пять музейных учреждений, включая музей-панораму «Бородинская битва» и Севастопольский художественный музей.

Вячеслав Рыжков