Задержанный на Кубани агент СБУ передал ВСУ координаты расположения ПВО и нефтехранилищ

ФСБ сообщила, что ранее задержанный житель Кубани, подозреваемый в сотрудничестве с СБУ, передавал Киеву данные о системах ПВО и нефтехранилищах. Это следует из опубликованных ведомством кадров задержания фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, 46-летний житель региона передавал украинской стороне координаты объектов противовоздушной обороны, воинской части и нефтехранилищ, расположенных на территории Краснодарского края.

На распространенной ФСБ видеозаписи задержанный заявил, что по заданию куратора установил на мобильное устройство приложение для фиксации радиосигналов вблизи военных объектов, после чего отправлял полученные данные, включая координаты инфраструктуры и режимных объектов. Он также сообщил, что самостоятельно вышел на контакт с украинскими спецслужбами через сайт СБУ.

Как уточнили в ФСБ, задержанный передавал сведения, которые могли использоваться для планирования ракетных ударов, а также выполнял задания по сбору информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, мерах охраны и расположении средств ПВО.

Следственные органы квалифицируют действия мужчины как государственную измену. Он заключен под стражу.

Вячеслав Рыжков