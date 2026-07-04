Жителя Кубани задержали по подозрению в сборе данных для ракетных ударов ВСУ

ФСБ России сообщила о задержании жителя Краснодарского края, подозреваемого в государственной измене. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, речь идет о 46-летнем жителе Анапы, гражданине РФ 1980 года рождения. В ФСБ утверждают, что он установил контакт с представителем СБУ и по его заданию осуществлял сбор сведений, которые могли быть использованы против безопасности России.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый передавал информацию о расположении подразделений Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае, а также фиксировал уровни радиосигналов в районах потенциального интереса украинской стороны для возможного применения ракетно-бомбовых ударов.

Кроме того, по данным ФСБ, ему вменяется сбор сведений о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также информации об организации охраны и размещении средств противовоздушной обороны.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Подозреваемый заключен под стражу.

Вячеслав Рыжков